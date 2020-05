Llega el mix de Paco Dávila (33)

¡Hola de nuevo, familia! ¿Cómo os encontráis? Esperemos que continuéis con energía para seguir un día más con el monitor de Grupo COPE. Puede que desde mediados del mes de marzo, cuando se decretó el Estado de Alerta por el Gobierno para poner freno a la propagación del coronavirus nos hayamos hecho más amigos del sofá y menos del deporte. Pero eso es un error, durante este periodo es fundamental mantener una actividad física y hábitos de alimentaciones saludables.

Es cierto que el Gobierno ha permitido que salir a dar paseos sea posible en un radio de un kilómetro con respecto al domicilio. Para estas actividades podemos salir de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Mientras, las salidas de los niños con un adulto se han reducido al horario de doce de la mañana a siete de la tarde con el objetivo de que las personas autorizadas a salir de sus casas una vez al día no se concentren en las mismas horas. Aunque puede que, por un motivo u otro, no podáis ejercitar vuestro cuerpo al aire libre.

Por este motivo, tenemos a Paco Dávila, un entrenador personal de brillante trayectoria te dará todas las indicaciones para poder hacer ejercicio en casa. Si os acabáis de incorporar y no le conocéis, se trata de un profesional de uno de los gimnasios de más prestigio y nivel de la capital de España, Reebok Sports Club La Finca. En este centro entrenan estrellas de equipos de fútbol como el Real Madrid, Atlético de Madrid, así como un gran elenco de empresarios y artistas influyentes de nuestra sociedad como Úrsula Corberó.

Aunque, si no sois nuevos, si habéis seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!