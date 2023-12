WWF exige a la Junta de andalucía y al Gobierno "urgencia" ante un acuífero "colapsado"

WWF ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía y al Gobierno central actuar "con urgencia" ante un acuífero, el del Espacio Natural de Doñana, "colapsado" porque "se extrae más de lo que se repone" provocando "deterioros evidentes" en algunas zonas como en las lagunas donde los daños a los ecosistemas terrestres son "incontables".

Así se ha pronunciado en declaraciones a EFE el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, tras conocer el 'Informe preliminar sobre el estado de los acuíferos del entorno de Doñana', correspondiente al año hidrológico 2022-2023, para quien este documento pone de manifiesto que "tenemos un acuífero que ha entrado en coma".

Ha señalado que, aunque no se precisa en el informe, ya se ha destacado en algunas reuniones celebradas sobre el Espacio Natural que "hay zonas en las que ya pueden estar dándose episodios de salinización, que es otra prueba más, otra evidencia más del colapso".

"La salinización de un acuífero es algo gravísimo, como echar cemento a un embalse, tapar parte del embalse con cemento y luego querer recuperarlo para volver a embalsar agua y tener que quitar ese cemento con un pico y una pala, porque no puedas usar otro método, tardarías años décadas en quitar el cemento. Pues esto ocurre en el caso de un acuífero, pero como no lo vemos, pues no somos tan conscientes del problema que supone".

Además, "al no haber agua dulce, sino haber agua salinas bajo la tierra los ecosistemas que viven arriba, las plantas que no puedan adaptarse a esa salinidad acabarán también muriendo con lo cual afectará a los ecosistemas terrestres", ha indicado, incidiendo en que es una "situación gravísima hasta ahora desconocida".

Ante ella, WWF ha exigido al Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y a la Junta Andalucía "urgencia" porque "tenemos el diagnóstico, los datos, las pruebas, las evidencias científicas y las soluciones, por lo tanto lo que hay que poner de una vez por todas es urgencia en esta cuestión".

Entre las soluciones ha apuntado: la aplicación del Plan de la Fresa en su actual redacción; cerrar las fincas ilegales; cambiar la procedencia del agua de Matalascañas; restaurar la cuenca del Guadiamar; o aplicar, de una vez por todas, un plan de extracciones que vaya acorde con la situación climática y pluviométrica que se está viviendo.

"No podemos seguir tirando de los últimos ahorros, hemos entrado en un colapso; estas son las medidas, están contenidas en los planes públicos y hay que ponerlas en marcha con urgencia, hay que declararlas de interés general y ejecutarlas porque nos estamos quedando prácticamente sin tiempo".