Vecinos de Oropesa del Mar demandan medidas para evitar regresión de la playa

(Corrige en la EX3299 el nombre de la playa Marina d'Or)

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles delante del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para pedir acciones a la Dirección General de Costas contra la regresión que sufre el litoral en la playa Morro de Gos y Marina d'Or, en Oropesa del Mar (Castellón).

Los vecinos y representantes de las plataformas ciudadanas de la playa de Morro de Gos y de Propietarios de Marina d'Or de la playa de Amplaries, ambas en Oropesa del Mar, han entregado además un documento en el registro del Ministerio en el que exponen sus demandas y para pedir una reunión con la Dirección de Costas.

Con eslóganes como "Vaya, vaya, aquí no hay playa", "Arena, espigones queremos soluciones", "Ministra dimite, la playa no te admite" o "Costas actúa, las playas no son tuyas", los vecinos concentrados delante del Miteco han pedido a la ministra Teresa Ribera que "salga para que ofrezca soluciones" al problema de la regresión de la playa.

La portavoz de la Plataforma Morro de Gos, Elena Sánchez, ha explicado a EFE que la concentración responde "a la falta de respuesta de la Dirección de Costas a la petición de una reunión para plantear los problemas que afrontan entre unos 3.000 o 4.000 vecinos en Morro de Gos y unos 15.000 en Marina d'Or".

Sánchez ha señalado que el problema existe en las dos playas de Oropesa desde 2020 con el paso de la borrasca Gloria y el problema en la de Morro de Gos es "una situación insostenible".

Las movilizaciones, según Sánchez, se iniciaron hace dos años para que el Ayuntamiento de la localidad y las autoridades competentes "arreglaran la playa" y se consiguió la financiación municipal para la realización de un estudio de una consultora externa.

Según Sánchez, a pesar de haber mantenido una reunión anterior con la Dirección de Costas "no han hecho nada" y el Miteco lo que ha demostrado es que dejarán que "el agua fluya, llegue a los edificios, se deslinde y se den concesiones".

El estudio se ha pasado a la Dirección de Costas de Castellón, ha manifestado, pero "no es vinculante" y el Ministerio no tiene esos datos, por lo que les han hecho llegar a sus dependencias en Madrid.

La concentración, según la representante de la plataforma, pretende conseguir que se de una respuesta al estudio, que recoge que "todas las soluciones -sin alternativas- apuntan al cierre del islote de la Illeta (cerca del Faro de Oropesa del Mar) para evitar la desaparición de la playa de Morro de Gos".

Sánchez ha explicado que "la Illeta es una especie de espigón natural pegado al cabo de Oropesa, que en su momento se cerró y a raíz de ello la playa obtuvo mucha arena. Sin embargo, desde la borrasca Gloria, con los temporales del cambio climático más fuertes y frecuentes, se ha destaponado" permitiendo la regresión de la playa.

Por ello, exigen el cierre nuevamente de la Illeta, que "es lo mínimo y con carácter de urgencia, a realizar este invierno, porque como venga una depresión aislada en niveles altos (DANA) la playa va a desaparecer, porque no hay metros de playa", ha aseverado Sánchez.

De esa manera, ha explicado, "se salvarían las viviendas", porque con la aprobación del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa, en julio pasado, si el agua llega una sola vez a las viviendas tienen el derecho a deslindar, es decir, las viviendas y propiedades en general pasarían a poder público dentro de la demarcación marítimo terrestre y después a la concesión, haciéndote usufructuario de tu propia casa".

"No hay expropiación ni indemnización, lo único que consigues es el usufructo de la vivienda por un periodo de unos 15 o 20 años", ha señalado.

Consultado por EFE, el Miteco ha señalado que "la Dirección de Costas se reunirá con el Ayuntamiento el próximo 24 de octubre" para explicarle la valoración que hace el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del estudio que encargó el Ayuntamiento de Oropesa a la consultora.

"No es una cuestión de lentitud en el análisis, sino de valorar con rigor y sin demagogias las opciones para paliar una situación compleja de partida", según el Ministerio.