Todos los autobuses de la ciudad de Madrid serán de "cero emisiones" en 2025

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este lunes que en el año 2025 todos los vehículos de la Empresa Municipal de Transportes serán "cero emisiones" y que en 2030 habrá "zonas cero emisiones" en la ciudad.

Así lo ha asegurado antes de intervenir, dentro del marco de la COP25, en el encuentro de alcaldes C40.

El alcalde ha asegurado que Gobierno quiere reafirmar su compromiso en la lucha por la sostenibilidad y contra el cambio climático con estrategias como Madrid 360, o con una medida que hará "realidad una aspiración" de su equipo, y es que "a partir de 2025 solo haya autobuses cero emisiones circulando por las calles" de la ciudad.

Y además, para 2030, "dentro del marco de compromisos internacionales adquiridos por el Ayuntamiento en 2017, que no fue capaz de poner en marcha el anterior Gobierno pero éste sí", en la ciudad "habrá zonas no de bajas emisiones, como planteaba el anterior equipo, sino zonas de cero emisiones".

Una propuesta que se va a materializar ya en la Puerta del Sol pero que Almeida quiere extender a más zonas, y no sólo en el centro de la capital, sino también en otros distritos. "Nuestro proyecto no es el distrito Centro, es el conjunto de la ciudad de Madrid", ha dicho.

Respecto a las disculpas del actor Javier Bardem por haberle llamado "estúpido" en la manifestación del pasado sábado, ha dicho aceptarlas, "sean o no sinceras", pero lo que ha lamentado no son los insultos, sino el hecho de que "no hiciera ninguna referencia a la ciudad" de Madrid.

Que no reconociera, ha seguido diciendo, que la capital haya sido capaz en menos de 30 días de organizar la COP25, que tenga unas infraestructuras y unos servicios públicos que han permitido que la cumbre se celebrara.

"Lo que de verdad me molesta es que Javier Bardem no tuviera la elegancia de hacer un reconocimiento de la ciudad y de la extraordinaria respuesta de los madrileños", ha insistido.