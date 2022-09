Ribera: Cancelar o modificar el cierre de las nucleares no está en el debate

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aseverado que el calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares españolas sigue adelante de acuerdo con las empresas propietarias de estas instalaciones y que cancelarlo o modificarlo "no forma por ahora parte del debate"

Así se ha pronunciado Ribera en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por el plan de ahorro energético del Partido Popular, en el que Alberto Núñez Feijóo propone al Gobierno que se replantee el cierre programado de las centrales nucleares.

La vicepresidenta ha asegurado, que, en estos momentos, "no falta ni un solo kilowatio de energía nuclear en el sistema", es decir, el inicio del cierre del primer grupo se produce en 2025, por lo que no es un planteamiento que en estos momentos determine cual es el nivel de éxito o no de la respuesta en esta situación.

Por ahora, una cancelación del cierre de las centrales nucleares en España no forma parte del debate, ha incidido la ministra para afirmar que "el calendario de cierres es público y esta acordado entre las empresas propietarias de la centrales".