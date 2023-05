Ribera acusa a la Junta de Andalucía de "dejación de funciones" en la gestión del agua

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado hoy que "hay muchas cosas que dependen de la Junta" de Andalucía en lo que respecta a la gestión del agua y que ella ha detectado "dejación de funciones desde hace mucho tiempo".

En declaraciones durante su asistencia a los premios de la Energía de Enerclub hoy en Madrid, Ribera ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "incorporó muchas de las inversiones" en proyectos prioritarios o de interés general que tenía que haber acometido el ejecutivo autonómico, a petición de la propia Junta.

El contacto entre ambos niveles de la Administración no se ha interrumpido a pesar del conflicto que les enfrenta a propósito de la situación del Parque Nacional de Doñana, puesto que tiene a los presidentes de las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana "en contacto permanente" con la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, y el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, "se ha reunido reiteradamente" con ella "sobre la base de la buena fe".

Por ello, se ha mostrado "sorprendida" por "lo que viene haciendo la Junta y lo que viene no haciendo", ya que "genera muchas dudas respecto al medioambiente" al desafiar "las normas europeas, las normas nacionales, los límites de la física y de los ecosistemas", y ha reclamado "un poco de respeto a las normas, las instituciones y el diálogo".

"Y además, como hace su compañera Ayuso -Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid- nos recomienda poner plantitas en el balcón para luchar contra el cambio climático", ha agregado.

En ese sentido, ha plantado "dos condiciones elementales" para llegar a acuerdos: que el diálogo "se base en el respeto a las normas y a las competencias de cada cual" y que "se respeten los cauces en los que se debe compartir la información". "Esto de resolver por su cuentas las cosas sin preguntar -ha subrayado-, por si acaso me dicen que no, no son términos mínimamente aceptables".

La ministra también ha contestado a las declaraciones en Sevilla del consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que esta mañana le acusaba de quitarse "la careta de la institucionalidad para convertirse en una 'hooligan' radical" preocupada por el medioambiente "sólo en la medida que pueda utilizarlo como arma electoral".

Ribera ha respondido que la actuación de Fernández-Pacheco se basa en la "irresponsabilidad", no sólo porque la llame "con ese recurso estilístico con muy poco estilo, sino porque las aportaciones del conocimiento y la ciencia ponen de manifiesto que lo que está haciendo es una barbaridad".

Finalmente, se ha referido a la situación de los precios energéticos y ha asegurado que están logrando "una contención muy importante" gracias a las medidas regulatorias tomadas en el contexto de la solución ibérica y del debate europeo.

"Ayer, durante más de seis horas, la energía renovable producida en España superó la demanda de electricidad", ha añadido, lo que supone "un gran éxito" y una situación que requerirá "responder a nuevos desafíos pero que es capital mantener".