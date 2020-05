El Retiro espera el reencuentro con los madrileños poniéndose "bonito"

Pepi Cardenete

Aunque los pequeños parques de Madrid pueden volver a abrir al público este viernes, los grandes pulmones como El Retiro permanecerán aún cerrados centrando sus esfuerzos en poner a punto las praderas, los árboles y los maceteros aún sin flores para estar "lo más bonito posible" cuando los madrileños puedan finalmente pasear por sus caminos.

Los parques de la capital se confinaron el pasado 14 de marzo, y desde que se ha aliviado el aislamiento de la población la discusión ha girado entre quienes sostienen que es pronto para abrir las grandes zonas verdes -el Gobierno municipal- y entre quienes han pedido su apertura para evitar aglomeraciones en las calles, como asociaciones de vecinos o grupos como Más Madrid y PSOE.

De puertas para adentro, las únicas conversaciones que han sonado en parques como El Retiro han sido entre cotorras, gorriones, urracas, carpinteros y palomas, mientras que los gatos y los conejos se han apoderado del frondoso césped.

En el estanque retumba el chapoteo de las carpas a las que ya no alimentan los paseantes y tras el Palacio de Cristal un par de parejas de patos cría a sus amarillentos polluelos con una horda de tortugas que toman el sol como única compañía, sin miradas indiscretas más allá de los pocos operarios que han quedado para "no perder el patrimonio" del jardín y de los agentes de seguridad que dan vueltas por los paseos desiertos.

La fauna vive "en ebullición", y todavía tendrá unos días indefinidos de calma en los grandes parques de Madrid: el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos anunció el jueves la reapertura de 3.800 parques o zonas verdes, pero, por "prudencia", continuarán inactivos diecinueve vastos pulmones de la ciudad.

Madrid Río, Fuente del Berro, el Capricho, Dehesa de la Villa, Casa de Campo, el parque lineal del Manzanares, Quinta de los Molinos o los jardines de Sabatini son junto a El Retiro algunos de los parques que aún tiene un tiempo para vestirse de gala de cara al reencuentro con los madrileños.

El subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Soria, explica a Efe que el jardín histórico no tiene el "mantenimiento perfecto" que debería a estas alturas de la primavera, porque ha habido que reducir la plantilla "al mínimo imprescindible" para hacer únicamente las labores "fundamentales".

"Es decir, cuidado de los sistemas de riego, sobre todo para que no haya averías ni pérdidas de agua, porque hemos tenido una primavera con mucha lluvia y no hace falta regar, y por supuesto todo lo que se refiere a seguridad del arbolado", señala este ingeniero de montes.

En la desescalada, han iniciado "las labores de mantenimiento para que el parque esté lo más bonito posible y que se note lo menos posible esta época de parón obligado que hemos tenido".

"No hemos hecho todavía la plantación de flor de primavera, por ejemplo, pero la vamos a hacer inminentemente y cuando se abra el parque o estará recién puesta o estaremos poniéndola", explica Soria.

A falta de embellecer El Retiro, la flora ha seguido el ciclo de la vida. Los castaños -de dos tipos, de flor blanca y rosa, y de flor roja- ya han florecido, como los lilos y las mimosas.

La rosaleda, cerrada, está "absolutamente espectacular", y también están en su máximo esplendor el árbol de las pelucas con su "precioso" color rojo; los prunos rojos contrastan con el verde de pinos o de plátanos de sombra, y los eucaliptus se tiñen "con ese verde clarito, casi grisáceo, que tiene la hoja joven".

"Tenemos una variedad de colores ahora espectacular", resume el subdirector municipal de Parques y Viveros, que reconoce que en cuanto se abran las verjas "si El Retiro es un jardín súper visitado -tiene alrededor de 18 millones de visitas al año sin contar los 2 millones que supone la Feria del Libro- ahora lo va a ser más".

"Indudablemente suponemos que va a haber una afluencia no masiva, porque no vamos a dejar que sea masiva porque en este momento sería una imprudencia, pero sí muy, muy amplia, y eso va a redundar en que los mantenimientos va a haber que extremarlos si partimos además de una situación no perfecta, porque no ha podido ser. Eso nos va a exigir un esfuerzo supletorio", añade.

Adelanta que los servicios de seguridad "van a hacer cumplir escrupulosamente" con las reglas marcadas por el Gobierno para evitar contagios cuando se abran las verjas, y agrega que el trabajo de El Retiro "se puede extrapolar a prácticamente todas las zonas verdes" de Madrid.

"En todas hemos tenido que hacer solo las labores absolutamente fundamentales. Entre otras cosas, para dar ejemplo: si la administración no cumple sus propias normas, mal andamos", apostilla.

Con todo, está seguro de que "estos pequeños inconvenientes de mantenimiento" se van quedar en una anécdota "por la alegría de volver a los parques" en este "gran momento para que la gente se dé cuenta del valor tremendo que tienen las zonas verdes de la ciudad".

"Si siempre tienen valor creo que ahora que hemos estado confinados le vamos a dar todavía más el valor que tiene el oír cantar a los pájaros, el ver nadando a los patitos recién nacidos", concluye. EFE

