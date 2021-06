El "nómada" de Banyoles que cruza Europa en una bici de bambú

Lara Malvesí

El joven Sergi Unanue, el periodista de Banyoles (Girona) que hace cuatro años decidió dejarlo todo para vivir viajando y que ha conseguido que más de 100.000 seguidores sigan sus andanzas por el mundo, se ha puesto ya en marcha en su primer reto pospandemia: cruzar Europa en una bici de bambú.

"Hay cosas que parecen locuras, pero que merecen la pena ser intentadas", ha explicado sobre su ruta de más de 7.000 kilómetros que empezó en Tarifa (Cádiz) y terminará, previsiblemente en octubre, en Cabo Norte, Noruega.

"Los nómadas volvemos a movernos", cuenta satisfecho de nuevo en la carretera, mochila y cámara al hombro.

La pandemia le llevó hace algo más de un año de Tailandia, donde se encontraba cuando todo estalló, a Banyoles, de vuelta a casa de sus padres, un alto en el camino distinto al que había vivido en los últimos años y después de decidir dejar el periodismo para dedicarse a viajar y contarlo.

"Me gustaba lo que hacía, pero me di cuenta de que yo, cuando más feliz era, es la semana que podía hacer un viaje y me pregunté por qué no viajar todo el año y además hacerlo sin dejar atrás la comunicación", explica. Y de ahí nació en Youtube y otras redes su proyecto de 'Los viajes de Walliver'.

Antes de que la covid-19 le coartase su libertad de movimiento, Unanue había estado explorando Asia durante casi dos años, un período durante el cual protagonizó varias expediciones, entras la que destaca la que lo convirtió, junto a Dani Benedicto, en el más joven del mundo en cruzar el Himalaya a pie sin asistencia, tras recorrer más de 1.700 kilómetros en 99 días por los caminos más altos y peligrosos del planeta.

O la aventura que le llevó a comprar caballos en Mongolia para adentrarse en la estepa mongol y aprender más de las familias nómadas.

Precisamente, el contacto con gente local es para él "el hilo conductor" de sus experiencias en el extranjero.

Aunque ahora la pandemia le haya limitado y puesto nuevos retos por las restricciones. De entrada, el lugar de acción, Europa, por las dificultades para ir a otros lugares "más exóticos".

También la forma de viajar y dormir. En su nuevo reto sobre dos ruedas cambia los espacios cedidos por una tienda de campaña que también le toca cargar.

Pero, ¿por qué una bicicleta de bambú?. Pues explica que "el objetivo es concienciar sobre el impacto del hombre en el medio ambiente y promover maneras de moverse más sostenibles".

"Será la primera vez en la historia que se realiza este recorrido con un vehículo de estas características, la construcción del cual supone una huella de carbono mucho menor que la producida en la fabricación de una bicicleta convencional", ha apuntado el aventurero, poco amigo de "coger aviones".

Unanue ha explicado que la bicicleta se la hicieron expresamente dos hermanos portugueses que tienen un taller y que le han dotado de materiales para posibles reparaciones, si bien el material "es muy fuerte y flexible".

Su aventura, que acaba de empezar, le llevará por siete países distintos (España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega).

El riesgo de rebrote en alguno de esos sitios y el consiguiente posible cierre de fronteras es uno de los peligros que ha previsto poder encontrar, así como "la fuerza mental" para seguir adelante en una aventura en la que, por la situación sanitaria, su diálogo será en mayor medida con la naturaleza, evitando el contacto personal frecuente.

Pero en el lado de lo que puede ir bien también tiene clara la lista. Y pesa mucho: "observar los diferentes paisajes que ofrece Europa, desde las playas andaluzas a las desérticas llanuras del círculo polar ártico, pasando por la Costa Brava, los prados franceses, los campos de Holanda o los fiordos noruegos".