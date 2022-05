Los expertos ven la nuclear como parte necesaria de la transición energética

Los expertos consideran que la energía nuclear, especialmente la de fusión, es necesaria junto con las renovables en el proceso de transición energética, en un contexto de crisis climática pero también energética, en el que es prioritario reducir las emisiones también consumiendo menos y de forma más razonable.

Así se han expresado los especialistas que han participado en la X Jornada Ambiental organizada por la Universidad de Barcelona, la empresa vinícola Familia Torres y el meteorólogo Tomàs Molina, en la que ha participado también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En una alocución a través de video, la ministra ha indicado que, pese a la situación de emergencia climática, no hay que "caer en la desesperanza", pues en la transición energética hay "una historia positiva".

"Es un estímulo grande para repensar el modelo de negocio y empresa y es enormemente positiva para la investigación y para nuevas habilidades profesionales", así como también para la reubicación de empresas y personas en el territorio, ha destacado.

En este contexto, la ministra ha llamado a ver la transición energética como "un verdadero vector de modernización industrial, la generación de empleo, la creatividad, el emprendimiento y capacidad de estimular a las generaciones más jóvenes para descubrir, con éxito, un tren que España no puede perder".

Ribera ha admitido que las decisiones "no son sencillas porque hay que ponderar intereses y preocupaciones", tratando de "minimizar las afectaciones y maximizar las ventajas", y ha resaltado que en este proceso de "encajar bien las piezas no sobra nadie", si bien ha reconocido que las administraciones deben tener un papel relevante.

A pesar de que Cataluña está a la cola en energías renovables, la directora general de Energía del Departamento de Acción Climática de la Generalitat, Assumpta Farran, ha asegurado que se están moviendo "más rápido que nunca" y que, en el primer año del actual Govern, ya han puesto "orden" a la planificación de eólica y solar para ir vehiculando los centenares de proyectos del territorio.

No obstante, el presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha lamentado que "los políticos no tomen decisiones para no perder elecciones" y, además, "la gente no quiere cambiar de estilo de vida", en un mundo "dominado por el petroleo".

Ante los que se quejan de la afectación de instalar molinos de viento en el campo, ha alertado de que, "cuando las temperaturas suban 2 o 3 grados, las viñas no darán uva y solo habrá palmeras", pues este tipo de cultivo ya está sufriendo heladas y golpes de calor "nunca vistos antes".

Como la prioridad es la crisis climática, esto lleva a la "contradicción" de apostar, aunque sea de forma transitoria, por la energía nuclear, pues no es renovable, pero, a diferencia de la fósil, no emite emisiones.

"Necesitamos bajar las emisiones y, en una contradicción más, es lo que tenemos que priorizar, y la nuclear, guste o no, es mejor opción desde el punto de vista climático que seguir con los combustibles fósiles", ha señalado el catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), José María Baldasano.

El experto ha planteado que todo el dinero que se está destinando a energía fósil se dedique a la fusión nuclear, la nueva generación de centrales que desarrolla el proyecto ITER y del que se espera un prototipo comercial en 2050.

Por su parte, el ingeniero en telecomunicaciones y divulgador científico Alfredo García ha indicado que "no hay herramientas mágicas, y la nuclear no lo es, pero es muy necesaria, junto a las renovables".

No obstante, el cambio va más allá de "sustituir" un tipo de energía, pues debe ir acompañado de "consumir menos y de forma más razonable", según el investigador de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel.

"No hay ningún estudio que prometa una fuente de energía mágica que permita hacer todo lo que pretendemos hacer con renovables", ha señalado Turiel.