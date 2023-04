El Gobierno pone 2025 como fecha tope para las captaciones de agua de Doñana

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que en 2025, como fecha tope, ya no se hagan captaciones de agua para regadío, ni legales ni ilegales, del acuífero que nutre Doñana.

La ministra ha señalado que desde la aprobación del plan de ordenación de regadíos de la corona norte de Doñana, se han cerrado 500 pozos legales y 200 ilegales; y que quedan otros 500 por clausurar, de los que no debería quedar ninguno en explotación en el horizonte 2024-2025.

Los pozos legales son explotaciones con derecho a agua del acuífero que van siendo sustituidas conforme tenemos agua de superficie, ha apuntado en una entrevista con "El País".

En el caso de estos pozos, que requieren seguir incrementando las dotaciones, la previsión es que todos estén cerrados entre 2024-2025, mientras que los ilegales "deben cerrarse ya, cuanto antes" porque "estamos en una carrera contra el tiempo para salvar el ecosistema, ha señalado.

Por tanto, la intención es que en 2025 ya no haya captaciones, ni legales ni legales, para regadío.

Según Ribera, actualmente, hay unos 200 pozos ilegales, cuyos expedientes están en tramitación y que deben acreditar si tienen o no derechos por parte de la Junta de Andalucía.

"Pero no se trata solo de lo que ocurre al margen de la ley, porque ahí creo que no debe haber discusión. Se trata de que lo que tenemos hoy como una de las estrategias fundamentales para salvar Doñana es seguir invirtiendo para traer agua de superficie a esta zona para cerrar pozos legales. Por eso no se entiende la propuesta de PP y Vox".

"Esa agua de superficie que llegará a Doñana no tiene excedente. Por lo tanto, la Junta de Andalucía sabe perfectamente que nunca va a haber agua de superficie, nunca, porque está ya agotada", ha añadido la ministra.

El parlamento del Andalucía aprobó recientemente la tramitación por la vía de urgencia de una proposición de ley de PP y Vox para ampliar la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, asegurando que estos sólo se nutrirán de agua en superficie.

La propuesta, que salió adelante con los votos en contra de la oposición (PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía) y que ha levantado las protestas de científicos y ecologistas, reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.