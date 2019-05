La economía circular, protagonista de la sentada por el clima de este viernes

Los jóvenes de Fridays For Future (FFF) Madrid han vuelto a protagonizar una nueva sentada en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para continuar "poniendo el tema sobre la mesa" hasta que se tomen medidas "reales", y este viernes la jornada ha girado en torno a la Economía circular.

Así lo ha explicado a Efe la portavoz de FFF Madrid, Irene Rubiera, quien se muestra "muy optimista" ya que, a pesar de la baja participación de la pasada huelga global del 24 de mayo, "conseguimos que muchas personas vinieran en plena época de exámenes. ¡Es una pasada!", ha exclamado.

La sentada de este viernes ha puesto el foco en el consumo responsable y la economía circular, puesto que la crisis climática es "un espectro tan amplio" que los jóvenes buscan centrarse cada día en un tema diferente, ya que "son muchas las caras que tiene la emergencia climática", ha aclarado Rubiera.

Aprovechar los recursos y mantener los objetivos personales hasta el final de su vida útil, así como, tomar "pequeñas decisiones diarias" son acciones que "pueden cambiar el modelo en el que nos vemos sumergidos", según Alejandro Martínez, miembro de FFF que viajó a Bruselas en la pasada huelga global por el clima.

El principal reto, para este estudiante, conlleva un cambio de sistema hacia un desarrollo más sostenible en el ámbito económico y ecológico que vincule a todos los países miembros de la Unión Europea.

"La Unión Europea es el marco más importante para tomar medidas, no podemos hacerlo de forma nacional o local", ha destacado Martínez.

El movimiento se autodeclara "estrictamente apartidista" y considera que el problema medioambiental "no es un tema de partidos" y que traspasa las ideologías políticas, "se lo estamos pidiendo a todos".

"Los gobiernos deben asumir su responsabilidad, ya que el primer mundo ha sido el causante del 49% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) emitidas a la atmósfera", ha subrayado.

Cánticos cada vez más originales como "Calor, calor, queremos cambio, y no climático, porque el futuro no da igual" o canciones populares personalizadas como "Vamos a contar mentiras" resonaban frente al Hotel Palace, al no estar los estudiantes autorizados para sentarse en las escaleras del Congreso.