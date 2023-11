La desalación con renovables, clave para reducir la presión de acuíferos sobreexplotados

La inversión en desalación de agua en España mediante energías renovables como la fotovoltáica es clave para reducir la presión de acuíferos "sobreexplotados" y evitar que se sequen entornos naturales de gran valor, ha asegurado hoy Marta Martínez, del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La directora general de Servicios del Miteco se ha manifestado así en un acto público virtual, "Looking at the Future", organizado por la empresa EY, para abordar el despliegue e implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La responsable del Miteco ha destacado las bondades del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) sobre digitalización del ciclo del agua tras advertir de que "España es un país que se seca" y no se puede perder "ni una gota de agua".

Es fundamental reducir la presión sobre los acuíferos "sobreexplotados", ha reiterado Martínez tras destacar el caso de Doñana, en Andalucía, además de otros del sureste en las Vegas del Segura, en Torrevieja (Alicante), o en Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia).

Ha explicado que la desalación tiene un consumo energético "tremendo" y por ello, incluir la energía fotovoltaica en los procesos no solamente reduce el consumo de energía sino que "abarata muchísimo la producción".

Desde el Miteco, "lo que intentamos -ha afirmado- es sustituir la extracción de agua dulce del subsuelo" por recursos de la desalación para evitar que se estropeen o se sequen los entornos naturales.