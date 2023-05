La CHG veta el macroproyecto turístico de las marismas de Trebujena (Cádiz)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha emitido un informe desfavorable a la construcción de un macropoyecto urbanístico con hoteles, campo de golf y 300 casas en las marismas desecadas de Trebujena (Cádiz), cerca de Doñana.

La Declaración Ambiental Estratégica (DAE) en la que la Junta de Andalucía informaba el pasado 12 de abril favorablemente a este proyecto porque no preveía que tuviera incidencia en el medioambiente, estaba supeditada a este informe de la CHG, según explicó el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, por lo que ahora decaerá.

En concreto, la CHG informa desfavorablemente de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado por el Ayuntamiento de Trebujena para la implantación de este macroproyecto, tanto por estar en una zona inundable como por no poder satisfacer su demanda de agua.

En el informe, el organismo subraya que el ámbito territorial del proyecto afecta fundamentalmente a las inmediaciones del Guadalquivir, zona de dominio público marítimo terrestre, competencia de la Junta de Andalucía; y, en menor medida, por los caños, que constituyen dominio público hidráulico, competencia estatal de la CHG.

Recoge que, según el mapa de peligrosidad y riesgo de inundación del litoral de la demarcación hidrográfica Guadalquivir elaborado en 2014 por el Ministerio de Agricultura (SNCZI), la zona en la que se pretende que el proyecto está ubicado es una zona inundable, en la que el agua puede llegar a tener una cota de altura de 1,55 metros.

Cita estudios usados para el Plan Cambio Climático del Ministerio de Agricultura del mismo año, en los que se advierte de que la Bahía de Cádiz presenta una urbanización de su perímetro del 60 % que impide su migración hacia el interior ante un escenario de subida del nivel del mar.

Con base en estos y otros datos, la CHG concluye que el proyecto está en la Zona Inundable del Guadalquivir para un periodo de retorno de 500 años.

En cuanto al agua, subraya que la modificación del PGOU prevé satisfacer la mayor parte de su demanda (850.000 m³ de agua, 50.000 más de los que consume todo el pueblo Trebujena) con los recursos hídricos procedentes de la cuenca del Guadalete-Barbate, que gestiona la comunidad autónoma.

En la DEA, la Junta de Andalucía certificaba que había "disponibilidad de recursos hídricos" en esta cuenca para abastecer el crecimiento de Trebujena.

Pero una mínima parte de sus recursos hídricos procederían de agua de los caños y pluviales de la cuenca del Guadalquivir, gestionada por la CHG, que rechaza esta posibilidad.

En su informe la CHG indica que no queda acreditada la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del proyecto, dado que las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso y no existe ninguna concesión vigente.

También recuerda que no existen en la actualidad las estaciones depuradoras de aguas residuales con las que, según el proyecto, se reutilizarían las aguas residuales regeneradas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su respeto por el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que rechaza el macroproyecto turístico de Trebujena.

A preguntas de los medios de comunicación en Huelva, ha recordado, como hizo ayer, que a este proyecto "le abrieron la puerta los socialistas, concretamente, el señor Espadas -secretario general del PSOE-A- cuando era consejero de Ordenación del Territorio" y el gobierno municipal de IU

"Es un proyecto en el que nosotros hemos sido meros tramitadores", ha apuntado el presidente, cuyo Gobierno, el pasado 12 de abril, firmó la idoneidad ambiental de un plan que preveía construir, a orillas del Guadalquivir y frente a Doñana, un muro de cinco metros de altura para prevenir las inundaciones de la urbanización.

Ecologistas en Acción se ha congratulado de que el proyecto decaiga: "Es una satisfacción enorme, llevamos 20 años luchando contra esto y en contra de todas las administraciones", ha señalado a EFE su portavoz en Cádiz, Juan Clavero.