CCAA del noroeste recurrirán la protección del lobo si el Gobierno no desiste

Las cuatro comunidades que conforman el noroeste español -Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León- han anunciado este martes que dan de plazo hasta el 15 de junio al Gobierno para que renuncie a que el lobo deje de ser especie cinegética o recurrirán la medida ante el Tribunal Supremo.

Los responsables del área de biodiversidad en las cuatro comunidades se han reunido con los máximos responsables nacionales de las organizaciones profesionales agrarias para consensuar una posición contra la publicación el 19 de mayo de un proyecto de la Orden Ministerial que modificará el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico de España.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado en rueda de prensa tras la reunión que estas comunidades aglutinan el 95 % de los lobos censados en España, y ha recalcado que su apuesta es por lograr un equilibrio basado en el consenso.

Ha insistido en que en caso de que el Gobierno no rectifique antes de mediados de junio las cuatro comunidades recurrirán ante el Supremo para pedir medidas cautelarísimas de la suspensión de la orden ministerial hasta que se sustancie el procedimiento.

"Es un escenario que no nos gusta y entendemos que no es el adecuado en un estado de derecho pero no habrá otro remedio en la defensa de nuestros respectivos territorios y de su medio rural", ha apostillado.

Suárez-Quiñones ha resumido que el acuerdo alcanzado en León pasa por exigir la retirada de la orden ministerial y que se constituya un grupo de trabajo en el que estén representadas todas las partes, incluido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ejercer la defensa del sector ganadero.

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, ha sostenido que el Gobierno de Asturias exige garantías jurídicas para seguir aplicando su plan de gestión del lobo en cualquier escenario y ha abogado por alcanzar un consenso entre las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que permita conciliar la defensa de la especie con la ganadería extensiva

Calvo ha insistido en la necesidad de recuperar el acuerdo, y ha recalcado que "la estrategia nacional renovada debe integrar la experiencia e información acumulada por las comunidades que, como Asturias, disponen de planes propios de gestión".

También ha defendido que se facilite la transición de estos planes al marco que se derive de la renovación de la estrategia nacional y ha subrayado que el foro idóneo para debatir estas cuestiones es el grupo de trabajo en el que participan el ministerio y los gobiernos autonómicos, al que también se han sumado las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura.

La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, María Ángeles Vázquez, ha añadido que el lobo goza de buena salud gracias al trabajo llevado a cabo para su recuperación y ha remarcado que han que buscar "el entendimiento, la empatía y el equilibrio" entre el lobo y el ser humano.

Vázquez ha afirmado que no se puede seguir protegiendo al lobo cuando se rompe ese equilibrio, y ha advertido de que todas las comunidades disponen de planes de gestión de la especie que han propiciado su recuperación.

"En Galicia pasamos de 60 a 90 manadas y continuamos esa tendencia desde el año 2015", ha precisado la consejera, quien ha indicado que los daños a la ganadería se han ido incrementado desde entonces.

Finalmente, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha destacado el acuerdo logrado entre las comunidades que congregan a la casi totalidad de los lobos de España y ha incidido en que están gobernadas por tres fuerza políticas de distinto signo.

Blanco ha denunciado que el proyecto del Gobierno "es un atentado contra el medio rural" hecho además por un Ministerio que tiene que luchar contra la despoblación.

"No se ha contado con las comunidades autónomas loberas, en las que ha crecido la especie, y se ha respondido con el desprecio a las numerosas llamadas al consenso", ha agregado el consejero, que ha denunciado que no se han tenido en cuenta los informes técnicos elaborados en cada territorio.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han reclamado un marco regulatorio consensuado entre todas las partes que garantice la actividad ganadera, y advierten de que de no permitir el control poblacional de esa especie habría un gravísimo problema de gestión para las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95% de los lobos de España.

Han recordado que si no se retira el proyecto de Orden se pedirá la dimisión de la ministra Teresa Ribera al considerar que el Ministerio no aborda este tema con la seriedad que el asunto requiere.