Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE: "Son intervenciones que la comunidad científica no avala"

De los 12 casos de botulismo iatrogénico localizados en Alemania, los dos situados, uno en Austria y otro en Suiza y los 53 en Turquía -de los que se tiene información-, 60 están relacionados con un hospital privado de Estambul y otros tres con un centro de la localidad de Esmirna (también conocida como Izmir).

De momento, son 67 las personas afectadas con la bacteria Clostridium botulinum, es decir, infectados por botulismo, que según elCentro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC)estánrelacionados con viajes a Turquía para someterse a operaciones de adelgazamiento.

Como el ECDC teme que haya muchas personas más afectadas, pide a quienes hayan viajado a cualquiera de esas dos ciudades u otra parte de Turquía para someterse a ese tipo de tratamientos, entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, que busquen asistencia médica, especialmente si detectan síntomas como debilidad, dificultad para respirar y/o tragar. De hecho, de los casos conocidoshay varios afectados que han tenido que ser ingresados en UCI y recibir tratamiento con la antitoxina contra el botulismo.

Además de insistir en los cuidados sanitarios, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advierte que no se acuda a tratamientos de operaciones de adelgazamiento en Turquía porque existe un "riesgo significativo de desarrollar botulismo. En este momento no está claro si este evento se debe a un asunto terapéutico o de procedimiento en los hospitales afectados o si hay un problema con la sustancia administrada". Sustancia que no está aprobada para las intervenciones contra la obesidad mediante una inyección intragástrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó, en agosto de 2022, de la existencia de lotes falsificados de esas toxinas detectados en Jordania, Turquía, Kuwait, Reino Unido y Polonia. "No se sabe sin embargo si estos lotes han sido usados para tratamiento en los casos registrados hasta ahora", según ha explicado el ECDC tras conocer los casos detectados en los últimos días.









Principales síntomas de botulismo: debilidad, dificultad para hablar, tragar o respirar

Los organismos internacionales que se dedican a cuidar de la salud, como la OMS o el ECDC subrayan que "el botulismo es una enfermedad neuroparalítica grave causada por las BoNT producidas principalmente por la bacteria Clostridium botulinum.

La BoNT o toxina botulínica es una de las sustancias más mortales que se conocen. La enfermedad ocurre naturalmente en cuatro formas diferentes:

botulismo transmitido por los alimentos , causado por comer alimentos que contienen BoNT

, causado por comer alimentos que contienen BoNT botulismo intestinal, cuando las esporas botulínicas germinan en el intestino de personas adultas

cuando las esporas botulínicas germinan en el intestino de personas adultas botulismo del lactante , dentro del intestino de bebés menores de un año de edad

, dentro del intestino de bebés menores de un año de edad botulismo de heridas, cuando una herida se infecta con esporas botulínicas

Y existen otras dos formas que no ocurren naturalmente: el botulismo por inhalación -liberación de toxinas en aerosoles-, y el botulismo iatrogénico, que aparece al administrarse la toxina botulínica por razones terapéuticas o cosméticas. Esto es lo que les ha ocurrido a estas personas que se han realizado tratamientos para conseguir perder peso y a los que se les ha administrado una dosis excesiva de neurotoxina botulínica (BoNT), a través de inyecciones intragástricas.

Se conocen 7 tipos de toxina botulínica, siendo los tipos A, B, E y F los que generan efectos graves sobre el sistema nervioso humano.



Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE le explicaba a Ángel Expósito en La Linterna como la toxina botulínica es "utilizada de manera purificada y en dosis muy chiquititas para producir la parálisis de los músculos en la cirugía estética o la cosmética” y detallaba que si se utiliza con dosis excesivas o sin el grado de pureza necesario “puede producir enfermedades muy graves: parálisis muscular, neuronal o la muerte de los pacientes”.



Esas intervenciones, que se están haciendo en distintas partes del mundo, entre ellas en Turquía (en Europa no se llevan a cabo), y que la comunidad científica no avala porque no son una práctica lógica, persiguen efectos similares a los que se consiguen con la cirugía estética, "paralizar los músculos del estómago para que la motilidad del estómago sea menor, el alimento esté más tiempo en el estómago y nos dé sensación de estar saciados. Que comamos menos y adelgacemos”, detalla Jorge Alcalde.