El zasca de Victorino Martín a Íñigo Errejón a cuenta de su "tauromaquia sin sangre"

Desde la Fundación del Toro de Lidia, a través de una carta firmada por su presidente Victorino Martín, ha enviado una carta dirigida a Íñigo Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid, a raíz de las propuestas ilegales que incluye el programa electoral de Más Madrid.

En el punto 153 de su programa Más Madrid recoge que adecuará la normativa “para implementar la tauromaquia sin sangre ni muerte en la Comunidad de Madrid”.

Para ello, Victorino recuerda a Errejón que "esta propuesta es ilegal. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del pasado 13 de diciembre de 2018, ya declaró inconstitucional una intentona parecida del Parlamento Balear".

Pretender que no se mate al toro en la plaza provocaría, en palabras del Tribunal Constitucional, es “una desfiguración de ella [la corrida de toros] hasta hacerla irrecognoscible y, por consiguiente, vulneran la competencia estatal para la protección de la tauromaquia en cuanto forma parte del patrimonio cultural inmaterial de España”.

A Victorino Martín le preocupa que "como aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid", Errejón "pretenda arrogarse la autoridad de determinar cómo deben ser las expresiones culturales. O peor, que pretenda suprimir expresiones culturales. Porque desvirtuar la tauromaquia eliminando la muerte es tanto como prohibir la tauromaquia".

Por ello, el ganadero y presidente de la FTL se pregunta si "¿Pretende gobernar diciendo cómo debemos desarrollar nuestras expresiones culturales? ¿pretende gobernar dictaminando qué es cultura y qué no es cultura?. Afortunadamente tenemos un Tribunal Constitucional que nos protege de tentaciones totalitarias como la que pretende Más Madrid".

Por último, Victorino Martín le recuerda a Íñigo Errejón "que la cultura no se toca, no se prohíbe, no se cercena, no tiene que evolucionar, es lo que es y solo desde una mentalidad despótica y dentro de un régimen totalitario, a alguien se le pasaría por la cabeza la supresión de una expresión cultural como la que usted pretende".