El XXVI Ciclo de Novilladas de las Escuelas Andaluzas ya tiene a sus tres finalistas

El XXVI Ciclo de Novilladas Sin Picadores que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas 'Pedro Romero' ya tiene a sus tres finalistas para el festejo que acogerá el coso cordobés de Almedinilla este sábado 5 de septiembre.

Se trata de Marcos Linares (E.T. Osuna), Eric Olivera (E.T. Badajoz) y Joselito Sánchez (E.T. Jaén).

Tras la semifinal previa, el jurado formado por Francisco Ruiz Miguel, José Luis Feria Fernández, Eduardo Ordóñez, Elena Aguilar, José Almenara e Ildefonso Dell'Olmo y, como coordinador del Jurado, Rafael Osorio Monterroso, puntuó de la siguiente manera a los seis novilleros participantes en el festejo celebrado en Villaluenga del Rosario: