Victorino en el Senado: "El animalismo es una hecatombe económica y ecológica"

El mundo del toro, representado por Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), ha comparecido hoy ante la Comisión de Cultura y Deporte del Senado con la intención de “arrojar alguna luz que pudiera ayudar a interpretar de una manera más clara algunos de los aspectos que están hoy en juego cuando hablamos de tauromaquia”.

El presidente de la entidad de la sociedad civil que representa a todo el mundo del toro ha abandonado en su discurso el debate “toros sí – toros no” para profundizar un poco más en la esencia de las cosas. En este sentido, Victorino Martín se ha referido a “nuestra relación con los animales”. Un uso, ha expuesto el ganadero, que ha logrado “que seamos lo que somos” y sobre el que ha preguntado: “¿podemos seguir usando a los animales?, la respuesta es sí o no”. El animalismo es una ideología cada vez más presente en nuestras vidas que, con diferentes matices, impone que los hombres no tienen derecho a utilizar animales para ninguno de sus fines. Por tanto, el movimiento animalista “es una hecatombe económica y ecológica y la aniquilación total y absoluta de nuestra cultura”.

Y el toro, ha incidido el presidente de la FTL, “como tótem y representación de la cultura más representativa de España, es la primera cabeza que se quieren cobrar. Piensen por un momento en cómo va a afectar el animalismo a los diferentes territorios que representan y decidan entonces si quieren seguir el juego antitaurino a esas fuerzas internacionales”, ha señalado el ganadero. “El animalismo”, aclara Victorino Martín, “no es cuidar gatos y perros, el animalismo quiere aniquilar la España rural y cualquier partido que apoye estas opciones ideológicas será corresponsable de ese intento de destrucción”.

Respondiendo a la pregunta sobre si podemos seguir usando a los animales, el representante del mundo del toro ha recalcado que “la realidad en el mundo y desde luego en España, nos dice que hoy por hoy sólo podemos responder con un sí”. En este sentido, “si podemos usar a los animales, ¿por qué hay gente que pide que se prohíban los toros?”, se ha preguntado el presidente de la FTL en su comparecencia ante el Senado.

“¿Es que la tauromaquia se puede considerar más dura que la vida que lleva la inmensa mayoría de los animales en explotaciones industriales? ¿o lo relevante es el hecho de que la crudeza en la tauromaquia sea pública? ¿el problema es verlo? ¿Queremos una sociedad donde una parte se arrogue la potestad de decir qué puede ser visto y qué no puede ser visto? ¿una casta inquisitorial y censora que decida qué es moral y qué es inmoral? Señorías son ustedes garantes de que nadie se atreva a hacer de España un país menos libre, no pueden consentir que alguien se arrogue el derecho a decir qué es cultura y qué no es cultura”, ha sentenciado Victorino Martín, presidente de la FTL.

En una sociedad en que la muerte se obvia y en ocasiones se oculta deliberadamente junto con la vejez, la enfermedad o el dolor, la fiesta de los toros enfrenta la muerte desde todos los planos.

Para explicar la tauromaquia, el ganadero ha expuesto que “los toros se hacen universales porque transmiten la necesidad de aceptar la vida en todas sus dimensiones y vivirla en una mayor plenitud. No son un espectáculo de muerte, sino de exaltación de lo que somos: confrontarnos a la muerte para sentirnos vivos. ¿Es necesaria la tauromaquia? No estoy muy seguro, ¿es necesaria la danza, el teatro, las diferentes expresiones culturales? quizá podríamos haber existido sin alguna de estas cosas pero indudablemente el mundo sería un lugar mucho más pobre”, ha respondido Victorino ante la Cámara. Desde el punto de vista de que cualquier expresión cultural es patrimonio de todos y hace que el mundo sea más rico, menos homogéneo culturalmente, la tauromaquia, recalca el ganadero, “es el regalo cultural de España a la humanidad”.

“Señorías, sean dignos representantes de su pueblo y luchen por la tauromaquia, con orgullo, como patrimonio cultural común de la humanidad”, ha concluido el presidente de la Fundación del Toro de Lidia.