Victorino Martín hace un canto al toro bravo en el Pregón Taurino de la Real Maestranza

El ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha pronunciado este domingo el Pregón Taurino de Sevilla en su cuadragésimo primera edición, en el que ha hecho un canto a la ciudad de Sevilla y el toro bravo y una encendida defensa de la libertad.

El tradicional acto, organizado por la Real Maestranza de Caballería en colaboración con el Ayuntamiento, es el pistoletazo de salida a la temporada taurina hispalense que se inaugura por la tarde en el coso maestrante con un cartel integrado por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Daniel Luque, que lidiarán un encierro de Núñez del Cuvillo.

Victorino iba a referir sus propios temores a la hora de afrontar un encargo que, según su propia confesión, no dudó en aceptar. A partir de esa “osadía” inicial llegaron los primeros temores desde la contemplación de sus predecesores –desde el difunto Vargas Llosa a Pérez Reverte, pasando por Carlos Herrera- hasta la alcurnia del escenario.

Pero el prestigioso criador había encontrado en el nombre de Álvaro Domecq y Díez, compañero de gremio, el acicate necesario para perseverar en el encargo que había recibido de Santiago León, teniente de Hermano Mayor de la corporación maestrante que presidía por última vez este acto.

“Volví a la realidad y me dio moral el saber que un colega ganadero había salido por la puerta del Príncipe cuando actuó en circunstancias similares”, refirió el ganadero que arrancó aludiendo a la Resurrección de Cristo, a la apoteosis de la primavera, el fin de la Semana Santa…”

“Sevilla no deja indiferente a aquel que la conoce” exclamó el pregonero, que también refirió su historia personal, enhebrada a la ciudad de Joselito y Belmonte, pero también de los Vázquez. Victorino recordó que, después de quedar impactado por el toreo de Manolo Vázquez en un tentadero, acudió el 19 de abril de 1981 a la alternativa de su sobrino Pepe Luis.

La tomaba de manos de su tío y en presencia de Curro Romero. “Fue tal el impacto que me produjo el toreo del veterano maestro que, en contra de la voluntad paterna, me desplacé como pude hasta la capital hispalense para volver a vivir las lecciones que iba a dictar en el dorado albero sevillano el maestro de San Bernardo. Y ocurrió. Me enamoré de su toreo, de todo lo que para mí significa la palabra Sevilla”, contó Victorino.

El pregonero trazó otros vínculos personales con la ciudad de Sevilla, como la propia historia del hierro del marqués de Albaserrada que marca los toros de Victorino Martín que los adquirió en la yema de los 60 iniciando su propia aventura como criador de bravo.

El debut en Sevilla de los antiguos ‘albaserradas’ se haría esperar pero supondría el inicio de un maridaje que ya no se ha interrumpido. “El balance artístico ha sido de tardes memorables… cuatro toros de vuelta al ruedo. Y un indulto”, recordó el criador evocando el maridaje de varios toros memorables y los toreros que estuvieron delante, con especial alusión a ‘Cobradiezmos’, el gran ejemplar indultado por Escribano.

El pregonero también encontraría el momento para defender la dimensión cultural de la tauromaquia en estos tiempos de acoso antitaurino. “La cultura no la impone ningún gobernante por mucho que se empeñe; es la voluntad popular la que elige como le gusta vivir y sobre qué valores se ha de sustentar su existencia”, señaló Victorino defendiendo la singularidad del toro bravo.

“El toro de hoy es el más trabajado de toda la historia de la tauromaquia, porque también es al que más se le exige en el ruedo” explicó el criador haciendo un canto a la belleza y la trascendencia de una raza única.

“La grandeza del toro donde se ve de verdad es en la plaza. Porque se cría para ser lidiado. Sin la tauromaquia, sin las corridas de toros, el toro no existiría. Por eso, aunque la tauromaquia sigue muy viva, necesita el compromiso de todos sus componentes para darla a conocer, promoverla y difundirla sin complejos” añadió el ganadero defendiendo la tauromaquia como patrimonio a preservar.

“Los que hemos nacido, nos hemos criado y hemos crecido alrededor del toro tenemos una enseñanza completa. Porque un festejo taurino es un ejemplo de los valores necesarios para afrontar los retos cotidianos que la vida nos presenta. La inteligencia, el valor, el compañerismo, el respeto…” completó el pregonero en la recta final de un texto que no obvió referirse a los “tiempos convulsos” que rodean el universo taurino.