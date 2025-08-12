COPE
Podcasts
Toros
Toros

BILBAO

Victoriano del Río, una apuesta segura y fija en la Aste Nagusia de Bilbao

Los astados del hierro madrileño serán lidiados por  Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado el próximo 21 de agosto.

Los toros de Victoriano del Río para Bilbao
00:00
BMF Toros

Los toros de Victoriano del Río para Bilbao

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

En pleno corazón de la Sierra de Madrid, la finca El Palomar guarda, entre encinas y silencio, los toros que viajarán a Vista Alegre. Allí, Pablo del Río abrió las puertas para mostrar los ejemplares reseñados para el próximo 21 de agosto, animales de mirada firme y embestida franca, portadores de ese sello inconfundible que ha inscrito a Victoriano del Río en la historia de las grandes ferias.

No es una cita cualquiera. Sobre la arena de Bilbao medirán sus fuerzas con tres nombres llamados a llenar los tendidos: Juan Ortega, con su aroma clásico; Roca Rey, imán de masas y torbellino en el ruedo; y Pablo Aguado, orfebre del toreo templado. 

Un cartel de máxima expectación para las Corridas Generales 2025, donde bravura y arte se darán la mano en una tarde marcada en rojo en el calendario de los aficionados.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 12 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking