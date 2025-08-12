Victoriano del Río, una apuesta segura y fija en la Aste Nagusia de Bilbao

En pleno corazón de la Sierra de Madrid, la finca El Palomar guarda, entre encinas y silencio, los toros que viajarán a Vista Alegre. Allí, Pablo del Río abrió las puertas para mostrar los ejemplares reseñados para el próximo 21 de agosto, animales de mirada firme y embestida franca, portadores de ese sello inconfundible que ha inscrito a Victoriano del Río en la historia de las grandes ferias.

No es una cita cualquiera. Sobre la arena de Bilbao medirán sus fuerzas con tres nombres llamados a llenar los tendidos: Juan Ortega, con su aroma clásico; Roca Rey, imán de masas y torbellino en el ruedo; y Pablo Aguado, orfebre del toreo templado.

Un cartel de máxima expectación para las Corridas Generales 2025, donde bravura y arte se darán la mano en una tarde marcada en rojo en el calendario de los aficionados.