Ventura, ante su encerrona en Mérida: "Siempre me han gustado los retos"

El empresarioJose? Luis Peredaha programado en su nueva plaza de Mérida (Badajoz) el que va a ser el gran acontecimiento del mundo del rejoneo esta temporada.Diego Venturase encierra en solitario con seis toros de diferentes ganaderías, incluyendo algunas de las consideradas duras, en un auténtico reto para el rejoneador.

Ventura, que se encuentra inmerso en una de sus mejores temporadas, ha preparado con dedicación e ilusión esta fecha en la que todas las miradas se centrarán en él y, por supuesto, en los caballos que integran su cuadra. Una de esas jornadas de entrenamiento tuvo lugar en 'La Dehesilla', la finca donde pastan los toros de Pereda y allí se realizó esta entrevista de la que acompañamos vídeo y fotos.

La cita será elsábado 3 de septiembre,con toros de Los Espartales, Murteira Grave, María Guiomar, Victorino Martín, Ángel Sanchez y Veiga Texeira para Diego Ventura en solitario. Actuarán los forcados de Alcochete.

LA IDEA

"Los seis toros de Mérida surgen en primer lugar por la idea de José Luis Pereda de apostar por una plaza que estaba un poco abandonada y quemada en el sentido de que el público estaba cansado de la misma monotonía. Un empresario joven apuesta por ella y por hacer algo diferente. Cuando me propone lo de los seis toros pensé que era un año difícil para hacerlo, no me apetecía, pero me convenció de que teníamos que apostar por Mérida y ponerla en el sitio que merece. Lo entendí, lo apoyé y creo que va a ser algo muy bonito".

EL RETO

"Siempre he sido muy competitivo y exigente conmigo mismo. Matar seis toros es muy difícil porque hay que preparar muchos caballos, y eso no es fácil... Son cosas difíciles de hacer. A lo largo de los años ha habido muy pocos rejoneadores que lo hayan hecho. Yo lo he hecho en cinco ocasiones, que es algo histórico, pero hacerlo en Mérida por sexta vez es algo que me enorgullece"

"Encajo bien los seis toros, pero es un gran reto en una temporada en la que estoy toreando muchísimo. Enfrentar seis toros a primeros de septiembre, que estás en medio de la temporada como aquel que dice, y hacerlo en Mérida es complicado, pero siempre me han gustado los retos y ahí estoy".

CÓMO LO AFRONTA

"Pues igual que a pie. Un rejoneador tiene que ser alguien con personalidad y que sea capaz de dar una variedad a aquello. Que tenga esa cosa que el público quiere ver, esa magia de que el público no sepa lo que va a pasar, que se cree esa incertidumbre. Pero sobre todo es muy bonito ver al público emocionado por verte matar seis toros, mucha gente habla ya de esa tarde".

EL PÚBLICO

"He toreado varias veces en Mérida y siempre ha sido un público muy bueno, cariñoso y receptivo. Creo que ese día va a venir mucha gente de fuera también, de Portugal por estar cerca de la frontera y de otros sitios de España, y creo que va a ser algo especial y que el público va a disfrutar mucho".