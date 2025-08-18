Las Ventas dedica el final de agosto al rejoneo con dos corridas y un homenaje a Rafael Peralta

El mes de agosto se cerrará en Las Ventas con protagonismo absoluto para el rejoneo. Plaza 1 ha programado dos corridas de rejones los jueves 21 y 28, además de un completo calendario de actividades en torno al toreo a caballo, ya convertido en tradición en los veranos venteños.

Homenaje a Rafael Peralta

La Sala Antonio Bienvenida acogerá del 21 al 28 de agosto la exposición fotográfica Homenaje a Rafael Peralta, con imágenes históricas del archivo de Botán. La inauguración tendrá lugar el jueves 21 a las 20.00 horas con presencia de la familia del rejoneador, Plaza 1 y el Centro de Asuntos Taurinos.

Exhibiciones y encuentros

El martes 26, el rejoneador madrileño Martín Burgos y sus alumnos de la escuela de equitación ofrecerán una exhibición en el ruedo de Las Ventas sobre las distintas suertes del toreo a caballo, detallando además la preparación de cada caballo.

Un día más tarde, el miércoles 27, Iván Magro y Luis Rouxinol Jr. participarán en un encuentro abierto con los aficionados para hablar de la tradición del rejoneo y de la vestimenta española y portuguesa, acompañados de algunos de sus caballos.

Los carteles

Jueves 21 de agosto, 21:00 h .– Toros de Fermín Bohórquez para Sergio Domínguez, Joao Moura Caetano, Emiliano Gamero, Ferrer Martín (confirmación), Paco Velásquez y Adrián Venegas (confirmación).