Vázquez, Jiménez y Navas, en el último 'plato' clasificatorio de Cénate Las Ventas

Manolo Vázquez, que se presenta como novillero con picadores, Fabio Jiménez y Mario Navas son los tres nombres propios de la cuarta novillada del certamen 'Cénate Las Ventas'. Una cita, la de este jueves 18, en la que se lidiarán novillos de El Cotillo en la Plaza de Toros de Las Ventas (21h.), en la que será la última novillada clasificatoria antes de la gran final que se celebrará el jueves 25 de julio con los tres novilleros más destacados.



Manolo Vázquez trenzará su primer paseíllo en Madrid tras no poder hacerlo el pasado mes de abril debido a un percance. El sevillano, novillero de dinastía, llega con la misma ilusión de aquel día: “No tuve la suerte y la posibilidad de poder estar en Las Ventas cuando estaba previsto, pero si Dios quiere el jueves será el día. Siento una gran responsabilidad de que salgan las cosas bien y que la afición venteña pueda ver la pureza y naturalidad de mi toreo”, destaca Manolo.



Fabio Jiménez regresa a Las Ventas tras su presentación el pasado 7 de abril. El riojano dice tener todas las ilusiones puestas en esta cita y sostiene que “ojalá pueda demostrar el torero que soy, el torero que quiero ser y el concepto que tengo en la cabeza. Mentiría si dijese que no me encantaría estar en la final, pero yo voy a intentar hacer mi toreo, el que siento. Si me sale, junto a la entrega y la pasión, podré estar en la final”.



Mario Navas asumirá el que será su tercer paseíllo de la temporada en esta plaza. Sustituyó a Manolo Vázquez el 21 de abril después de su buena actuación el 14 de ese mismo mes con novillos de Hnos. Sánchez Herrero. “Llego con la misma ilusión que el día de mi debut en Madrid, pero con más poso y más bagaje. Tengo las mismas expectativas de siempre y a nivel personal espero poder disfrutar toreando, que para mí es lo más importante. Creo que con eso se llega al aficionado”, apunta Navas.