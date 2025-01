Valdemorillo presenta los carteles de su Feria de San Blas y La Candelaria 2025

La Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido esta mañana la presentación de la Feria Taurina de Valdemorillo. Pueblos del Toreo, con Víctor Zabala y Carlos Zúñiga, vuelve a preparar un ciclo, que se celebrará del 7 al 9 de febrero, de máximas figuras para dar el pistoletazo de salida a la temporada taurina.

Los carteles de la Feria de San Blas y La Candelaria son los siguientes:

Viernes 7 de marzo .- Novillos de Guadaira para Alejandro Chicharro, El Mene y Javier Zulueta.

Sábado 8 de marzo .- Toros de Capea y Carmen Lorenzo para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Sebastián Castella y José María Manzanares.

Domingo 9 de marzo.- Toros de José Vázquez, Garcigrande y El Parralejo para Emilio de Justo y Juan Ortega, mano a mano.

Uno de los diestros actuantes en la feria, Emilio de Justo, ha afirmado durante la presentación del ciclo serrano que "Valdemorillo es una feria que no conozco personalmente, la empresa ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años, con carteles de máximos alicientes y, no olvidemos, una novillada importantísima para la cantera", explicó. "Sé que todos los aficionados de Madrid no se lo pierden y me motiva mucho el mano a mano con Juan Ortega, porque es alguien al que admiro, y cuando compartes cartel con alguien así, eso te lleva a ti a ofrecer tu mejor versión", detalló.

El alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, ha explicado que "hemos ido subiendo un peldaño todos los años y me siento orgulloso con el resultado de la feria 2025. Los carteles se venden solos. Os ofrezco la hospitalidad y los brazos abiertos". Para el primer edil, el de la Feria "es un fin de semana muy importante para Valdemorillo. Se llenan las calles, se llena todo de la alegría y se genera actividad económica. El sentido de todo lo que se organiza lo da la medida del público, y está a la vista que nos sentimos respaldados", finalizó.

Por parte de la empresa, Víctor Zabala ha destacado "la implicación de una institución como es el Ayuntamiento", mientras Carlos Zúñiga ha recalcado que el objetivo de la empresa "es crear ferias que tengan el máximo ambiente posible".