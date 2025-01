Tristán Barroso y su lucha para volver a torear: "Sufrir la rehabilitación de la lesión me han aportado madurez"

La finca propiedad de Rafa Cruz ha sido uno de los escenarios donde Tristán Barroso ha destapado el tarro de la distinción y de las esencias buenas.

"Ya estoy preparado para lo que venga", admite. "Tantos meses parado y sufriendo la rehabilitación de la lesión del hombro me han aportado madurez y ha dado una vuelta de tuerca más a mi alma de torero y de artista" subraya el novillero que prepara ilusionado un año 2025 importante para él.

ENFERMERÍA Tristán Barroso recibe el alta tras cinco meses en el dique seco por una lesión de hombro

El contacto con los trastos, la sensibilidad, la mirada de los animales. Ha vuelto Tristán Barroso, en plenitud, tras meses de recuperación de la lesión de hombros que sufrió en julio en el coso francés de Mont de Marsan.

A la vuelta de la esquina aguardan noticias buenas. Su carrera afronta la determinación de los grandes retos. "No me asustan, al contrario. Desde que era un niño he soñado con tardes decisivas y ahora llegarán", reconoce ilusionado y con la mirada fijada en sus objetivos.