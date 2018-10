Tres novilleros ante su final más decisiva en el Certamen 'Camino hacia Las Ventas'

Un festejo que tendrá como finalistas a los novilleros sin picadores Juan José Villita, Guillermo García e Isaac Fonseca, que lidiarán erales de Jandilla-Vegahermosa. El novillero con picadores Alejandro Gardel abrirá cartel y lidiará dos novillos de Montealto.

Juan José Villa “Villita”, alumno de la Escuela Taurina 'José Cubero Yiyo' de Madrid, se ganó un puesto en la final después de sus actuaciones en Collado Mediano y Hoyo de Manzanares. Esta temporada ha puntuado en muchas de sus actuaciones destacando los triunfos de Arnedo, ganador del “Zapato de Plata” y Sevilla, donde se alzó triunfador de las novilladas de promoción. Recuerda su actuaciones del certamen de la siguiente manera: “Las tardes de Collado Mediano y Hoyo de Manzanares fueron muy importantes en lo poco que llevo de carrera. La primera tarde fue quizás más complicada porque los novillos no salieron como uno espera y hubo que poner un poquito más de mi parte. El segundo día pude disfrutar más corté cuatro orejas y un rabo, fue un triunfo importante y anímicamente me sirvió mucho. Estar en la final significa el esfuerzo a todo un año donde ha habido mucho sacrificio. Torear en Madrid es un regalo ya para mí y puede ser la guinda perfecta para esta temporada”

Guillermo García, también de la Escuela Taurina 'José Cubero Yiyo'. ocupó el primer lugar de la clasificación final con una puntuación total de 7,16. Destacaron sus actuaciones en Cenicientos y Los Molinos. “Al principio no me imaginaba llegar a la final, sabía que si me habían puesto en el certamen era porque confiaban en mi. Estar en la final es cumplir un sueño. Las dos tardes que actué en el certamen fueron de las mejores de la temporada. En la primera de Cenicientos recuerdo sensaciones muy bonitas porque los dos novillos embistieron y me permitieron hacer dos grandes faenas. Sobre todo recuerdo la puerta grande y el triunfo. En Los Molinos el primero fue un novillo muy bueno y el segundo tuvo alguna complicación pero estuve muy a gusto conmigo mismo.”

Isaac Fonseca, de la Escuela de Colmenar Viejo, actuó en Valdelaguna y Collado Mediano. Este mexicano que lleva tan solo 5 meses en España ha conseguido hacerse ya con un nombre propio después de protagonizar triunfos en muchas de las novilladas en las que ha participado. Se proclamó triunfador del Certamen de Nocturnas de Colmenar Viejo. Destacó también su actuación en Algemesí. De su paso por el certamen dice: “Desde que estaba en mi país, en México, sabía que existía este certamen y me visualizaba pisando Las Ventas de Madrid en la final. Sería para mi carrera un orgullo que un mexicano gané por primera vez el certamen Camino hacia Las Ventas. En Valdelaguna era mi segunda novillada en España y tenía una gran responsabilidad y las emociones a flor de piel. Lo que siento al saber que voy a hacer el paseíllo en Madrid son emociones difíciles de expresar en palabras. Es un cúmulo de alegría, felicidad y el fruto de todo el trabajo diario.”