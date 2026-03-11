FOTOGALERÍA
Los toros de Garcigrande que abrirán la Feria de Pascua de Arles
La astados del hierro salmantino serán lidiados por Manzanares, Talavante y el joven Marco Pérez el próximo 4 de abril.
La Feria de Pascua de Arles dará comienzo a la temporada taurina en Francia el próximo sábado 4 de abril. El cartel inaugural en el Coliseo de Arles reunirá a los diestros José María Manzanares y Alejandro Talavante, junto al joven Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Garcigrande.
Para esta primera gran cita de la temporada, la ganadería salmantina propiedad de Justo Hernández ha preparado un encierro que destaca por la calidad de sus hechuras y sus formas.
Todos los toros presentan una capa negra y provienen de líneas y sementales abiertos, consolidando la reputación de Garcigrande en este coso, donde históricamente ha lidiado toros de gran calidad.
