Tomás Rufo: “Ojalá aguante mucho en la posición en que he conseguido colocarme”

Es un año crucial en la trayectoria profesional de Tomás Rufo. Tras su buen año en 2021, los triunfos avalan el momento en el que se encuentra. Sevilla, Madrid, Alicante, Valladolid, Nimes, Granada, Cuenca el pasado domingo 21 de agosto, son varios ejemplos de que el acero toledano está de moda.

Lo más inminente, el próximo miércoles 24 con toros de Domingo Hernández junto a El Juli y Alejandro Talavante, lo que hace inevitable preguntarle sobre una fecha marcada en rojo en el calendario como es la de Bilbao. Tomás no duda: “es una de las tardes más importantes de la temporada. El peso y la responsabilidad que da una tarde en Bilbao. Ahí vamos a estar y ojalá las cosas salgan como uno desea. Es una tarde de las que marcan la temporada de los toreros. Creo que es un cartel de máxima expectación. Hay dos figuras del toreo y un torero joven que quiere llegar a serlo. Puede ser una tarde muy interesante”.

Sobre su temporada, Rufo dice que “gracias a Dios las cosas van saliendo muy bien desde el arranque de temporada. En todos los sitios donde vamos estamos puntuando. Me encuentro feliz”. Al preguntarle por los carteles y sitios donde torea, el diestro confiesa que: “creo que es la recompensa al esfuerzo que se ha hecho desde la temporada pasada y todo lo que llevamos de este año. Estamos intentando seguir creciendo todas las tardes y lograr triunfos importantes. El mundo del toro es justo y si vas haciendo las cosas bien, te ganas un puesto. La verdad es que estoy muy feliz por estar en la posición en que he conseguido colocarme. Ojalá que aguante ahí muchísimo tiempo”.

Al preguntarle por su ausencia en la próxima Feria de Albacete, el de Pepino responde que “la verdad es que no lo sé. Sí es cierto que me hacía mucha ilusión torear en Albacete. Este año no ha podido ser, pero ojalá que el año próximo pueda estar en una Feria que tiene tanta importancia como es la de Albacete”.

Donde sí estará Tomás es en Casas Ibáñez el 28 de agosto junto a El Juli, Manzanares con toros de Alcurrucén: “Me hace mucha ilusión porque mi paso como novillero por allí creo que fue bastante bueno. Creo que la gente quedó bastante contenta conmigo y ahora por suerte vuelvo como matador de toros en un cartel con dos figuras del toreo y con una ganadería que ha dado triunfos grandísimos. Animo a todo el mundo a que nos acompañe a vivir una tarde de toros bonita porque seguro que lo va a ser.”

Además, Rufo incide al afirmar “que un pueblo como Casas Ibáñez de un cartel con figuras es digno de admirar por el esfuerzo que hacen los empresarios, en este caso la Casa Lozano, mis apoderados. Es de admirar que hagan un cartel tan rematado para un pueblo como Casas Ibáñez”.

Sobre su concepto, el diestro prefiere no encasillarse: “no me gusta colgarme ninguna etiqueta de soy un torero tal. Pero sí es cierto que cuando más agusto estoy, con lo que más conecto con la gente, es cuando toreo relajado, toreo vertical. Podría decir que mi toreo es un concepto clásico y es cuando más agusto estoy”.