Todos los novillos para las finales del Circuito de la Comunidad de Madrid

Álvaro Serrano, Julio Méndez y Sergio Rollón afrontan con ilusión y máxima responsabilidad las dos últimas citas del Circuito de Novilladas de Madrid, una competición que puede marcar un antes y un después en sus carreras.

Álvaro Serrano, encargado de abrir el cartel del sábado, reconoce que “he hecho cosas importantes en el certamen, pero aún queda lo más difícil: ser el triunfador”. Con ambición, añade: “no me dejaré nada en el hotel porque es lo único que tengo en mente y quiero demostrar que soy un novillero para entrar en carteles y el circuito me está ayudando a ello”.

El cacereño Julio Méndez, segundo en actuar, destaca la oportunidad que le brinda esta cita: “el Circuito de Madrid me ha dado una repercusión que habría sido incapaz de alcanzar y vengo a ganarlo porque es una oportunidad que debo aprovechar”. Méndez afirma que lleva “mucho tiempo preparando este momento y quiero alzarme triunfador”.

Cerrará la terna Sergio Rollón, una de las revelaciones del certamen. Para él, “esta es la tarde que con más ilusión afronto de todo el Circuito”. La motivación le sobra: “ha supuesto una motivación mayor el saber que puedo competir con los demás, como ya he demostrado”.

sábado: los eulogios y hnos. gonzález

Manuel Sanz, de Los Eulogios, subraya la selección realizada: “he reseñado tres novillos en las hechuras perfectas para el Circuito de Madrid y quiero destacar que va un repudiado, familia de animales que están dando muy buenos resultados en la casa”.

Por su parte, Santiago González, ganadero de Hermanos González, afronta la cita con responsabilidad: “estamos profundamente responsabilizados de volver a la final del Circuito y la confianza en los tres animales reseñados es plena”.

domingo: flor de jara, victoriano y cerro longo

Carlos Aragón Cancela, de Flor de Jara, acude con dos ejemplares “de sementales muy contrastados, las hechuras son muy buendías y van porque la confianza en ambos es plena”.

Pablo del Río, de Victoriano del Río, se estrena en la Gran Final: “son dos novillos que están en la última línea de contraste, con hermanos que han dado muy buena nota en las pruebas de selección”. El ganadero destaca que “es un orgullo que nuestra novillada esté reseñada para una cita tan importante para el futuro de los novilleros de la región”.

Cierra el elenco ganadero Julián Sanz, de Cerro Longo: “solo con estar anunciado es motivo de nervios, pero también de agradecimiento”. Llega con dos ejemplares muy distintos: “un novillo sardo en el que tengo puesta mucha confianza y otro negro, con más cara pero también de buena nota, es Fuente Ymbro puro”.