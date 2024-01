Teruel modificará el pliego técnico de la plaza de toros para poder recibir más ofertas

El Ayuntamiento de Teruel va a modificar el apartado referente a la solvencia económica en el pliego técnico de la Plaza de Toros de Teruel para facilitar que se presente el mayor número posible de ofertas de empresas interesadas en gestionar el coso taurino turolense en este año 2024.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, que ha admitido que en el anterior pliego se podía excluir a algunas empresas con experiencia en esta gestión empresarial, motivo por el que se ha decidido modificar el pliego.

La alcaldesa ha salido al paso de alguna de las afirmaciones realizadas en una nota de prensa por el representante de Toroter Soluciones Taurinas, una nota de la que ha dicho que nada tiene que ver ni con la defensa del toro ni con la tauromaquia, como alegaba dicho representante, sino que únicamente se refiere a cuestiones económicas recogidas en el pliego.

Buj ha asegurado que el de Teruel es un ayuntamiento que se rige “por la legalidad, la transparencia y el interés público”, y ha destacado que “no se hacen pliegos a medida de nadie”.

