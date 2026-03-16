Telemadrid renueva su compromiso con la Copa Chenel retransmitiéndola al completo

Telemadrid y la tauromaquia consolidan su alianza. Desde el inicio de la Copa Chenel y el Circuito de Madrid en 2021, la cadena pública ha retransmitido un total de 92 festejos. Este año, las cámaras de Telemadrid volverán a las plazas para emitir la Copa Chenel al completo y los tres festejos finales del Circuito de Madrid: la semifinal a seis y las dos finales.

Una apuesta por la cantera del toreo

carteles La sexta edición de la Copa Chenel sortea sus carteles en Las Ventas

Ramón Camblor, director de Antena de Telemadrid, ha destacado la importancia de esta colaboración. "Telemadrid ha apostatado desde el principio por la Copa Chenel. Es importante para estar vinculados con las futuras figuras del toreo", afirma Camblor.

Por su parte, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha agradecido el compromiso de la cadena. "La presencia de Telemadrid ha sido muy importante para la celebración de la Copa Chenel. La repercusión tanto para los toreros como para los ganaderos es incalculable", ha señalado Martín, subrayando el valor de la difusión mediática para el sector.

La repercusión tanto para los toreros como para los ganaderos es incalculable" Victorino Martín Presidente de la Fundación Toro de Lidia

Éxito de audiencia y escaparate cultural

El respaldo de la audiencia es uno de los pilares de esta alianza. "Los datos que proporcionan las retransmisiones taurinas son muy buenos y van creciendo cada año", asegura Camblor. Además, destaca que "los aficionados taurinos se van incrementando con las nuevas generaciones".

Finalmente, Camblor ha resaltado el valor añadido que suponen estas retransmisiones como escaparate de los municipios de la región. "Es una oportunidad más para que las cámaras de Telemadrid visiten esos lugares bonitos y preciosos de nuestra Comunidad", concluye.