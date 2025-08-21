Tauroemoción se estrena en Andújar con un cartel que aúna madurez y juventud

La feria de septiembre de Andújar vivirá este año un salto de calidad con la llegada de Tauroemoción, que debutará en el coso iliturgitano con una apuesta de gran envergadura. “El Ayuntamiento ha apostado por nosotros y queremos estar a la altura y conseguir que Andújar sea una plaza referente”, ha señalado el empresario Alberto García, que se presenta con un cartel que mezcla madurez, pureza y frescura.

El sábado 6 de septiembre a las 19:30 horas, la plaza acogerá a tres nombres de gran interés: Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez. Se enfrentarán a toros de Antonio Bañuelos, hierro que está firmando una temporada de grandes triunfos.

Como aperitivo, el viernes 5 de septiembre a las 22:00 horas, se celebrará un Concurso de Recortadores con 3 vacas y 1 novillo en la final, un prólogo que promete emoción y espectáculo.

“Andújar tiene una de las plazas más bonitas y con más solera de la provincia. Queremos que su feria esté a la dimensión que se merece”, subraya el CEO de Tauroemoción sobre un coso que afronta una nueva etapa.