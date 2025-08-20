'Tapabocas', un toro de gran clase de La Quinta, logra un indulto histórico en Bilbao

Paco Aguado

La clase y la extendida nobleza de sus muchas embestidas a la muleta de Borja Jiménez, que salió a hombros, provocaron hoy en Bilbao el indulto del toro 'Tapabocas', de La Quinta, primero en la historia de esta plaza y segundo de los concedidos en el País Vasco, desde que hace justo veinte años se le perdonara la vida a un astado de Victorino Martín en San Sebastián.

De finas y serias hechuras y de precioso pelaje (era cárdeno, bragado, jirón, calcetero y caribello), el 'santacoloma' de la divisa cordobesa ya mostró esa voluntad de humillar con sobrada calidad desde su salida y en la forma de meter la cara bajo el peto del caballo, en dos puyazos de poca duración que bastaron para dejarle en un excelente punto de fuerza para la muleta.

Momento del indulto de @BorjaJimenez92 con Tapaboca de La Quinta en Bilbao @alberocope pic.twitter.com/M3oxvhoTrB — Lorenzo del Rey (@DelReyLorenzo) August 20, 2025

Y, tras comprobarlo definitivamente en el quite por chicuelinas que le hizo Emilio de Justo, Borja Jiménez se fue directamente a los medios para llamarle con muchos metros por delante y abrirle así la faena con la mano derecha, sin probaturas ni tanteos.

Bastó así una simple incitación para que 'Tapabocas' se fuera a por la tela con un galope de rítmica clase, que no mermó durante las seis tandas de a veces cortos muletazos -sólo dos con la mano izquierda- que le ligó el sevillano, al que le bastó con acompañar tan largas, repetidas, dulces y abiertas arrancadas, sin llegar a apurar el mando, para poner varias veces de pie a los tendidos, aunque por momentos le sobrara cierta ligereza de muñecas y abusara de redondear los pases desde la ventajosa colocación en la pala del pitón.

Era 'Tapabocas' -nombre de malos recuerdos, por otra parte, para un torero histórico como Domingo Ortega- quien ponía gran parte de la emoción de una faena en la que Jiménez se recreó y se asentó sobre todo en una más honda tanda con la mano izquierda y en los remates de pecho o por bajo, hasta que comenzaron a sonar las primeras peticiones de indulto para el animal.

Fue entonces, mientras la demanda se extendía, el presidente se lo pensaba y el torero de Espartinas seguía toreando, cuando el celo del de La Quinta empezó a menguar, para salirse más distraído de las suertes y con la cara más alta, defecto que no fue óbice para que finalmente se concediera este histórico indulto que marca la fecha de hoy en la historia de la tauromaquia vizcaína.

EFE Borja Jiménez, flanqueado por los ganaderos Pepe y Álvaro Martínez-Conradi

Hasta ese momento para el recuerdo la corrida había sido casi para olvidar por el plano desarrollo que impusieron los otros tres hermanos de camada, que no tuvieron ni la décima parte del fondo y de la clase de ese toro que volverá a la finca de donde salieron camino de Bilbao.

El mismo Borja Jiménez, molestado por el viento en esos instantes, no pudo pasar de voluntarioso con el desrazado tercero, que siempre miró más las tablas que la muleta, mientras que Emilio de Justo intentó distintas formas, pero igual de infructuosas, de hacer pasar al segundo, que apenas tuvo recorrido en sus embestidas, igual que un quinto que se defendía a cabezazos y al que aguantó con paciencia y firmeza antes de tumbarlo de una perfecta estocada.

Y si tres de los 'santacolomas' no sacaron apenas fondo de raza, tampoco la tuvieron los 'murubes' de Fermín Bohórquez lidiados a caballo, lo que se agravó por el abundante sangrado que les produjeron los rejones de castigo que les clavó Guillermo Hermoso de Mendoza.

El jinete navarro no pudo así pasar de correcto con el que abrió plaza, con el que no generó emoción alguna. Y aun así logró algo más con el cuarto, que tuvo mucho más cuajo y volumen que el anterior pero se fue vaciando a medida que avanzaba la lidia, sin que ni siquiera el valiente 'Berlín', el infalible caballo de la cuadra de los Hermoso, lograra que siguiera su grupa unos cuantos metros.

Fue el rejoneador quien tuvo aquí que poner más para, tras un rejonazo de muerte de rápido efecto, poder pasear una benévola oreja.