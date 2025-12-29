Sutullena sube la apuesta: Lorca programa tres corridas de toros para 2026

El Coso de Sutullena de Lorca se prepara para un 2026 de consolidación taurina. La plaza de toros acogerá tres corridas de toros, una más que en los dos últimos años, reforzando así el proyecto que gestiona directamente el Ayuntamiento de Lorca, bajo la dirección del alcalde Fulgencio Gil y con los gerentes Curro Vivas e Hilario Campoy al frente.

Un calendario con novedades

La temporada taurina en la Ciudad del Sol comenzará el 4 de abril, Sábado de Gloria, una fecha ya tradicional en la Semana Santa Lorquina. La segunda cita será el 9 de junio, coincidiendo con la festividad de la Región de Murcia, un evento que busca convertir a Lorca en el epicentro taurino de la zona. El ciclo se cerrará en el mes de septiembre con la Corrida de Feria, que aún no tiene fecha definida.

Calidad como seña de identidad

Con esta programación, Sutullena celebrará tres festejos de máximo nivel, manteniendo su apuesta por la calidad tanto en los toros como en los toreros. Esta filosofía ha sido la norma desde que la plaza fue reinaugurada en marzo de 2024, después de una remodelación integral que la recuperó para la ciudad. El coso permaneció cerrado más de una década tras quedar inutilizado por los graves terremotos que sufrió Lorca en 2011.

Un modelo de gestión de éxito

Desde su reapertura, Sutullena se ha convertido en un referente taurino y cultural de primer orden. El modelo de gestión directa municipal no solo ha resultado exitoso en lo cultural, sino también en lo económico, ya que ha generado beneficios para el Consistorio. La gran acogida por parte del público se ha reflejado en que la plaza ha llenado en las cuatro corridas de toros celebradas hasta la fecha.