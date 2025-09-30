Suspendida definitivamente la Corrida de la Juventud tras la baja de Roca Rey

La Corrida de la Juventud, que estaba programada para el próximo 18 de octubre en Illescas, ha quedado suspendida de manera definitiva.

Según ha informado la empresa MaxiToro, la decisión se ha tomado tras diversas circunstancias adversas que han rodeado la organización del evento, algunas de ellas ajenas a la propia compañía.

En este festejo estaban anunciados el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, el diestro Andrés Roca Rey y la novillera Olga Casado ante toros y novillos de El Capea, Domingo Hernández y Rocío de la Cámara.

Los aficionados que habían adquirido ya sus localidades podrán solicitar la devolución de las entradas por la misma vía en la que fueron compradas —plataforma Bacantix, taquillas de la plaza o en el teléfono 672 003 322— hasta las 22:00 horas del mismo 18 de octubre.

La empresa ha pedido disculpas a los jóvenes y al público en general por los cambios que han afectado a este festejo y ha reiterado su compromiso con la afición, a la que asegura que seguirá respaldando como lo ha hecho a lo largo de sus 35 años de trayectoria profesional.