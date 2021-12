La sorpresa del Rayo Vallecano a Esteban Ferre antes de la final

El recortador que quedó tetrapléjico hace más de diez años tras un percance recortando ha cumplido un sueño al conocer a sus ídolos futbolísticos. Esteban Ferre ha estado acompañado por varios de los recortadores que mañana se disputarán el triunfo en Navalcarnero en la final del Trofeo Esteban Ferre.

Hace once años en Daganzo (Madrid), el joven recortador Esteban Ferre sufrió un percance recortando que le cambió su forma de vida y le truncó sus sueños. La Fundación Toro de Lidia y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid han organizado un campeonato de recortadores que lleva su nombre, Trofeo Esteban Ferre, y que este sábado tendrá la gran final en Navalcarnero a las 17:30h y en directo por Telemadrid.



Esteban Ferre no ha perdido la afición y su amor al toro es incondicional. No se ha perdido ninguna de las dos clasificatorias y mañana entregará al ganador el mayor premio económico dado nunca en un festejo popular. Un día antes de ese día tan especial ha vivido otro momento que nunca olvidará. El Rayo Vallecano, equipo que milita en primera división, ha tenido un gran gesto al recibir a Esteban Ferre, gran aficionado del equipo rayista, al que han regalado una camiseta firmada. Las estrellas del equipo vallecano, Radomel Falcao, Luca Zidane, Mario Suárez, el capitán y el entrenaodor, Andoni Iraola, han compartido unos minutos con Esteban Ferre, le han firmado una camiseta y le han invitado a acercarse al estadio a cualquier partido de Liga o Copa.

Grandioso gesto del equipo madrileño que desde que se le contó la historia de Ferre y su afición por el Rayo Vallecano no dudó en recibir al madrileño. Bajó también el presidente de la entidad, Raúl Martín Presa, que estuvo charlando un largo tiempo con Ferre y los recortadores de su afición al mundo del recorte. Tanto es así que confirmó su presencia mañana en la final del Trofeo Esteban Ferre.



Ferre ha estado acompañado de tres de los recortadores que lucharán mañana por conseguir el triunfo como son El Peke, El Peta y Pakito Murillo.