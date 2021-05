Sebastián Castella expone en Miami su primera colección de capotes

Se trata de una colección original y exclusiva de capotes, todos utilizados por Castella en sus años de máxima figura en los ruedos europeos y americanos, pintados y tematizados por él con diversos motivos.

Castella, tutelado por el artista de talla internacional Domingo Zapata, pretende expresar sus vivencias en sus 20 años de alternativa en una obra única por original y bella: “Hay capotes dónde el protagonista es el toro, en algún caso con nombre de los que yo he toreado en la plaza".

El diestro galo también explica que otra de las temáticas elegidas son "las plazas dónde he actuado. He intentado mezclar los elementos que a mi me han acompañado en mi carrera y que a mi me han inspirado. Afronto esta nueva etapa con humildad, con máximo respeto a los artistas que llevan años pintando y con mucha ilusión”.

La obra de Castella estará expuesta desde el próximo día 28 de mayo en Miami (DavidRosenGalleries.Com) como primera parada. Próximamente, se informará de nuevas fechas que llevarán la obra de Castella a México, NYC, España y Francia.

Uno de los capotes de Sebastián Castella que se exhibirán en Miami