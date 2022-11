Ruiz Muñoz y Emilio de Frutos, fin al apoderamiento tras tres años juntos

El empresario, torero y ganadero Emilio de Frutos ha acompañado a Ruz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero, ejerciendo labores de apoderamiento desde el año 2020, por aquel entonces y después del parón por la pandemia, llegando a firmar un total de 15 festejos en su última etapa como novillero con caballos en 2021, seguido de la soñada alternativa el 9 de octubre del mismo año en la plaza de toros de Requena junto a Manzanares y Roca Rey y sumando 9 festejos en 2022.

Para Ruiz Muñoz, Emilio de Frutos ha supuesto un punto de inflexión en su carrera profesional. "Emilio de Frutos ha sido la persona clave para cerrar el capítulo de mi carrera de novillero, así como para tomar una alternativa de lujo y rodarme en mi primera temporada como matador".

Después de tres años de intenso trabajo, gracias al cual el nombre de Ruiz Muñoz volvió a estar presente en los carteles, ha llegado el momento de "valorar los frutos conseguidos, que han sido muchos, y proseguir esta maravillosa aventura que es el toreo" , en palabras del joven diestro. El chiclanero reconoce la profesionalidad de Emilio, " que no solo ha dirigido magníficamente estos años cruciales para mí, sino que me acogió en Segovia y me abrió las puertas de su casa. Junto a él he conseguido asentar mi manera de expresar el toreo, afianzar conceptos y entregarlo todo por este ideal. Pero ha llegado el momento de replantearme el futuro más inmediato, y por eso he regresado a Sevilla, donde me he establecido con el propósito de que su afición sepa que aquí hay un torero que solo piensa en la oportunidad de presentarme como matador en la Maestranza" .

A su vez, Emilio de Frutos asegura que " trabajar con Ruiz Muñoz ha sido una experiencia muy enriquecedora. Recibí a un novillero y ahora digo adiós a un matador de toros al que le toca volar, para abrirse por sí mismo un hueco en este mundo tan complejo. Tengo la seguridad de que ambos hemos hecho un magnífico trabajo". El fin de la relación profesional " no ha supuesto ninguna diferencia entre nosotros. Ruiz Muñoz sabe que siempre me tendrá cerca", ha concluído De Frutos