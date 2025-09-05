La RUCTL se vuelca con el Simposio del Toro de Lidia y lanza becas para estudiantes de Veterinaria

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) será colaboradora y patrocinadora oficial del XVII Simposio Internacional del Toro de Lidia, que se celebrará en Zafra los días 16, 17 y 18 de octubre, reforzando así su compromiso con la formación veterinaria y con la promoción científica del ganado bravo.

En el marco de esta colaboración, la organización ha puesto en marcha un sorteo a través de Instagram destinado a estudiantes de Veterinaria de toda España. El premio consistirá en tres becas formativas completas que darán acceso tanto al simposio como al curso práctico previo sobre clínica del toro bravo, considerado una oportunidad única para acercarse a la realidad sanitaria de esta raza.

El congreso, que está reconocido como el encuentro científico más prestigioso de Europa en el ámbito de la veterinaria taurina, contará además con la participación activa de la RUCTL en el programa científico. Están previstas las intervenciones de Gerardo Arroyo, responsable de la Oficina de Asuntos Públicos en el Parlamento Europeo, y de la veterinaria Lorena de la Fuente, que abordará los retos que plantea la tuberculosis en el ganado bravo.

Para optar a las becas, los estudiantes deberán seguir la cuenta oficial de la RUCTL en Instagram y participar en el sorteo que se anunciará esta misma semana.