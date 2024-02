Román y su encerrona en Fallas: "Quiero que sea un día para el recuerdo"

El torero valenciano Román ha presentado este miércoles, en el emblemático Pelayo Gastro Trinquet de la capital levantina, el festejo taurino que protagonizará el próximo 10 de marzo al lidiar en solitario seis toros de otras tantas ganaderías, en el coso de su ciudad natal, al cumplirse el décimo aniversario de su alternativa. El acto, conducido por el articulista Juan Diego Madueño y con la participación de Jacobo Bergareche, escritor y amigo del diestro, ha estado rodeado de un sentido reconocimiento de más de cien aficionados locales hacia Román, entre ellos el legendario El Soro, por la gesta taurina que va a encarar y que le han tributado una prolongada ovación. Consciente del desafío que encara, el torero ha reconocido que “es un reto muy fuerte, pero en la vida hay que hacer apuestas”.

Al contestar a las distintas preguntas de Madueño y Bergareche, Román ha asegurado que “al cumplirse el décimo aniversario de la alternativa, quería hacer algo especial en reconocimiento al cariño que me ha ido dando la afición de mi tierra en estos 20 años, porque estuve diez en la Escuela Taurina”, ha recordado. “Quería agradecérselo a mi gente. Sé que es un desafío total, pero también lo es el apoyo de los valencianos hace mí durante todo este tiempo”, ha añadido. En este sentido, ha admitido que “me estoy preparando a conciencia, con todo el corazón porque soy consciente de que la plaza de Valencia pesa porque es una plaza de primera, que me ha visto crecer como torero, que va a ser una tarde televisada y que quiero que sea un día que quede en el recuerdo porque soy consciente de que me va a marcar un antes y un después en mi carrera”.

En el distendido acto mantenido, Román ha presentado el cartel que anuncia el festejo del 10 de marzo en el coso de Valencia, y que abrirá de manera estelar la feria de este año de Fallas. “El cartel es una creación de Fuen Errandonea, una artista emergente, ajena totalmente al mundo del toro y a la que seguía en las redes sociales, hasta que un día le propuse crear el cartel”, ha recordado al tiempo que ha dicho sentirse “muy identificado” con la obra.

A su vez, el torero valenciano también ha aportado más detalles del festejo que va a protagonizar. En especial, ha desvelado que vestirá con un traje especial. “Quiero que sea una tarde dedicada a mi tierra, a mi gente y por ello, entre otros detalles como la música, voy a vestir un traje azul celestial en recuerdo del gran Manuel Granero”, el torero valenciano que murió tras ser cogido por un toro en la plaza de Las Ventas en 1922.

En cuanto a las ganaderías seleccionadas, Román ha señalado que “son exigentes, cada una con sus propias cualidades” y que su elección “ha sido complicada porque tienes que ser toros para una plaza de primera y por eso se trata de un toro serio”. Los toros que serán lidiados en esta tarde tan especial corresponderán a las ganaderías de: Victorino Martin, Domingo Hernández, El Parralejo, Pedraza de Yeltes, Fuente Ymbro y Hermanos García Jiménez. En su lidia, el diestro contará con nueve banderilleros, pertenecientes a tres cuadrillas distintas.

Este festejo de carácter extraordinario al enfrentarse un diestro en solitario a seis toros está despertando la lógica expectación entre los aficionados, como se viene comprobando en las taquillas de la plaza de Valencia desde que se confirmó el cartel.