Roca Rey, Manzanares y Gines Marín a hombros en el cierre de feria de Palencia

La terna anunciada en la Goyesca, último festejo de la feria de San Antolín de Palencia, ha salido triunfadora al cortar dos orejas cada uno. Manzanares obtuvo un trofeo de cada toro, mientras que Roca Rey y Gines Marín lo hicieron por partida doble en el quinto y sexto toro respectivamente, de un gran encierro de Cuvillo.

Al finalizar el paseillo, se hizo entrega de una placa a la familia del matador de toros palentino Pedro Giraldo, recientemente fallecido.

Manzanares firmó una faena de gran empaque al toro que abría la Goyesca. El de Cuvillo tuvo nobleza y recorrido en su embestida. El diestro alicantino lo cuajó a placer sobre la diestra, con exquisito temple y suavidad. En la única tanda al natural, bajó algo la intensidad para volver a tomar altura sobre la diestra, dejando algunos cambios de mano larguísimos. Posiblemente le faltara terminar de romperse más con el de Cuvillo. Gran estocada en la suerte de recibir. Pobre premio un trofeo.

Se lesionó el segundo en el capote en los apoyos, que se empleó bien en varas. Afligido en el último tercio, Roca Rey tuvo que luchar contra la condición del toro que sin embargo quería embestir, y contra el viento. Faena voluntariosa que no tomó vuelo.

Sin opciones Gines Marín en el tercero, al que lanceó con brillantez a la verónica. Un toro muy flojo, cogido con alfileres, que soltaba la cara en la embestida; toro incómodo, faena tesonera pero sin limpieza.

En el cuarto, Manzanares planteó la faena en la segunda raya, refugiándose del viento. El jabonero de Cuvillo resultó bravo en la muleta y con más chispa que sus hermanos; respondió por abajo cuando le bajó la mano el torero. Tuvo intensidad el conjunto de menos a más.

A Roca Rey no le importó el viento en el quinto, echándose el capote a la espalda en el quite por gaoneras iniciado con una tafallera en los medios. Se lució con los palos Antonio Manuel Punta. El limeño inició la faena de rodillas en el tercio. Se salió a los medios Roca Rey, algo acelerado en las tandas iniciales, le bajó mucho la mano en muletazos de trazo largo a “Campanito” bravo y encastado, que no se cansaba de repetir en la embestida. Al natural también le exigió y el de Cuvillo respondió. En el tramo final se pegó un arrimón.

Fue afianzando Gines Marín que en los inicios doblaba las manos, pero a mitad de faena le pudo bajar la mano por el derecho. Le puso fibra Marín también al natural, buscando el abrigo del viento entre la rayas del tercio. Nuevamente sobre la diestra, llegándole mucho logró conectar con el tendido. Arrimón final y estocada fulminante.