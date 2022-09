Roca reclama, Molina ilusiona y Albacete responde

Colas y colas para entrar, sumadas al bullicio de gente buscando su localidad, fueron como recordar viejos tiempos de glorias pasadas. Porque Albacete recobró por una jornada su normalidad en cuanto a los aforos. Porque sólo algunos días ha sucedido algo medianamente similar en lo que llevamos de feria. Hay que salir a ganar todas las tardes y no únicamente en días puntuales mientras el resto d festejos se va a jugar a la contra, con la máxima de a ver si colamos un gol en una que tengamos. Volviendo al día de hoy en el plano ganadero, los toros de Daniel fueron como echarle agua al vino ya que dejaron aguachada la tarde. De acuerdo que se puede rescatar ese tercero y puede que el sexto, con matices. El resto, poco que rascar. Tres tardes seguidas lejos de lo esperado ya parece una tendencia. Necesario que cambie, sin duda.

Y hablando de contras, así fue el toro de la alternativa de Molina. “Emperador” de Daniel Ruiz no tuvo nada imperial en capote inicial ni en la puya. Incluso blandeó en un quite por gaoneras de José Fernando. Y se vio un tercio de banderillas resolutivo aunque sin brillo. Tras la ceremonia y brindis del albaceteño, estuvo sonando la música entre pérdidas de manos. Molina puso el molde al inicio pero la blandura del “daniel” impedía crear una estatua donde el barro se descomponía. Entre blandeos por ambos pitones, toques de telas y descaste, con irregular colocación, la efeméride fue más para la estadística que para la historia. Estocada caída y puntillazo para terminar. La oreja, sin duda pedida mayoritariamente, no dio argumentos taurómacos suficientes para justificar su petición. Pero cada cual es libre de pedir lo que considere, faltaría más. Eso sí, torero muy enfibrado, que no es poco.

El sexto, “Cartero” dejó una carta con acuse de recibo en el peto y una notificación con publicidad en banderillas. De casta creciéndose ahí, sin noticias. Molina empezó de rodillas en el tercio del uno para apostar forzando al de Ruiz, envite que el toro aguantó a medias. Con mayor transmisión en la larga y media distancia en redondo, en un nuevo cite con amago de rajarse y siguiendo con otra serie con embrollo final. Luego sumó más series a diestras donde sólo embestía dos pases para rajarse y protestar al tercero por ser bajo de casta , lo que dejó todo en un Molina poniendo el fuego a tope y la faena con algunos borbotones, sin romper nunca a hervir. Estocada trasera y múltiples descabellos pusieron el fuego al mínimo. Y no se coció nada.

Sobre el padrino de alternativa, “Relimpio” salió como segundo y se echó al albero tras un capotazo de Julián. Fue declarado como inválido y vio el pañuelo verde. Necesariamente, además. Salió como sobrero “Malagueño”, también de la divisa de Alcaraz. Tras un recibo de capa cogido por pinzas por parte del toro, metió la cara empujando a medias y a la ídem altura, para terminar con un pitón. Tras coger algo de resuello, el de Ruiz medio se desplazó en banderillas para confirmar en la muleta de Julián que era flojo, descastado y rebrincado terminando a la defensiva. Mató de estucada saliéndose y dos golpes de puntilla.

“Rebujino” como cuarto salió a “goler” en terminología manchega. Es decir, a ver quién había por ahí. Tras una vara que fue como un golpe de vara de olivo, que pica pero no hiere, se cambió el tercio y blandeó antes de tres pares de banderillas entre dolores y un blandengue trote del toro. El Juli planteó una faena en la pala de ambos pitones y los blandeos impidieron elevar la obra. Intentar construir en la arena es esfuerzo baldío. Y la música sonando sin existir argumentos para ello. Dos circulares en el epílogo, un impás y sumando otros, terminaron con un pinchazo sin soltar y estocada trasera con golpe de puntilla, coincidiendo con el encendido de la iluminación, le valieron una oreja.

¿Y sobre el cóndor de las taquillas? “Duque” lo sería de nombre, porque su presencia no. Se descubrió en el peto para arrodillarse nada más salir. Y en banderillas, tercio de arreones entre miradas midiendo. Comenzó Roca Rey yendo de largo el astado para terminar sin poder en series cortas en las cercanía, toreando con ligazón en redondo y aprovechando la inercia. Al natural, pases ante un toro bonacible y con fijeza que obedecía la muleta sin rechistar. Un desarme interrumpió la catarsis para proseguir gustándose el peruano. La durabilidad como cualidad entre varios toques y enganchones finales. Bernardinas finales y la estocada caída final de fulminante efecto.

“Artesano” únicamente hizo algo destacable en banderillas porque antes fue todo un vídeo y no visto. Y en la muleta, en un toro colaborador, el peruano se quedó en la superficie de un quehacer en el que hubiera sido interesante profundizar más. Todo muy de andar por casa, más bien mediocre, y sin exprimir el medio limón que había. Dejó media trasera y atravesada, una coz y descabello.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, jueves 15 de septiembre de 2022. 8ª de Feria. Lleno de “No hay billetes”.

Toros de Daniel Ruiz, el segundo como sobrero. Justos y mal presentados, alguno anovillado, como el tercero. Conjunto noble, muy flojo y descastado. Sólo destacaron el tercero, con acometividad por ambos pitones, y el sexto, bajo de casta.

El Juli, ovación y oreja

Roca Rey, dos orejas y saludos.

José Fernando Molina, que tomaba la alterantiva, oreja y saludos tras aviso.