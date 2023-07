Rafaelillo vuelve en Mont de Marsan: "No quiero fallar a la Francia taurina"

Rafaelillo vuelve a escena. Listo para volver a la cara del toro apenas ocho días después de la cornada de Ceret y siete desde que la intervención quirúrgica, el diestro murciano viajará hoy de nuevo a Francia para torear mañana en una de sus plazas talisman: Mont de Marsan.

Tras recibir el alta el pasado martes, Rafaelillo ha intensificado su puesta a puesto y ha tomado la determinación de volver a los ruedos mañana domingo en Mont de Marsan para dar cuenta de una corrida de Pedraza de Yeltes.

"No me quiero fallar a mi mismo ni querer fallar a la Francia taurina que tanto me ha dado" ha señalado Rafaelillo quien insiste: "El toreo y la vida son constantes pruebas de dar la cara y de tirar de corazón. Mont de Marsan me ha dado mucho y quiero estar allí, su afición se lo merece".