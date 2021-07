Rafaelillo se lleva el Trofeo Casta Taurina tras la 'miurada' de Castellón

Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ se ha llevado el I Trofeo ‘Casta Taurina’ como reconocimiento a su brillante actuación frente a la corrida de Miura en Castellón el pasado 29 de junio. Un galardón que premia a Rafaelillo y que tiene como principal baluarte haberse otorgado a través de las votaciones de los aficionados en la página de Facebook ‘Casta Taurina’.

Aficionados de todo el mundo han votado y reconocido a Rafaelillo por las dos faenas cuajadas a sendos toros del legendario hierro de Zahariche, a los que cortó dos orejas, saliendo en hombros del coso y poniendo su nombre en el pódium de honor de la feria castellonense.

El torero murciano ha mostrado su "agradecimiento a los miembros de la Casta Taurina por este reconocimiento que emana de la parte más esencial de la Tauromaquia que son los aficionados. A ellos les debemos todo”.

Para Rafaelillo la tarde de Castellón "supuso un espaldarazo para mi carrera, para mí mismo. Aunque no se pudo torear como a mí me gusta, se trataba de no dejarse nada dentro y de ser fiel a uno mismo para triunfar a toda costa”.

El galardón se entregará personalmente al torero del barrio murciano de El Carmen en un acto que organizará la ‘Casta Taurina’ una vez concluya la temporada en Valencia, capital de la Comunidad Valenciana.