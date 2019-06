“El quite de Granada” de Miguel Aguilar

Fue con el sexto de la tarde, un novillo de El Torreón con el que Miguel Aguilar se puso en los medios y realizo un quite de su inspiración el cual nos comento el torero de Aguascalientes: “Es un doble farol, que ha entrenado durante mucho tiempo, un quite muy mexicano, vistoso y que tiene su dificultad, es un quite que hice por primera vez en una novillada sin picadores en La Torre de Esteban en agosto de 2018 y después en Arnedo, pero no tiene nombre más que solo el técnico”.

Debido al impacto que tuvo este momento taurino, las sensaciones que causo y del vinculo entre México y Granada, recordando al maestro mexicano el compositor Agustín Lara quien supo definir todo lo que es este maravilloso lugar y todo lo que lo hace diferente al resto de lugares del mundo, con la creación del himno capaz de resumir toda la música que encierra, escrita en 1932 sin haber estado en Granada hasta 32 años después.

Y justo el 23 de junio de 2019 un chaval con deseos de ser torero debuta con picadores en España en este importante coso y con un sentimiento personal y especial se ha expresado valientemente dándole una flor de México para Granada con este quite capotero el cual hemos bautizado como “El quite de Granada”.