¿Qué opina Carlos Herrera de la cancelación de los festejos taurinos en Sevilla?

Reconocido aficionado a la Fiesta de los Toros y habitual abonado de la plaza de toros de Sevilla, Carlos Herrera ha mostrado su enfado este viernes por la cancelación de los festejos previstos desde este domingo en la Real Maestranza de Sevilla.

El comunicador ha explicado que “al imponerse la medida del metro y medio de distancia entre los espectadores, “no salen” las cuentas para la empresa Pagés.

Y por ello, se ha preguntado “¿por qué en lugares que no son al aire libre, sí pueden estar muchas más personas con la debida mascarilla asistiendo a un concierto como el de Love of Lesbian? ¿No se puede poner en la plaza a un equipo que haga test de antígenos? ¿Por qué no en los toros? Es algo que todavía nadie me ha explicado. Hasta en el Congreso están más cerca y allí todo el mundo está feliz y aplaudiéndose...”

Herrera ha reivindicado con datos la importancia de la tauromaquia en la economía de nuestro país. “El mundo del toro significa en su recaudación, en 2018, unos 4.500 millones de euros, un 0.36% del PIB. Pero a la hora de recibir esas tan cacareadas ayudas, el año pasado, mientras el Gobierno destinó 100 millones al cine, música y danza. A la tauromaquia, 65.000 euros. En Andalucía hay alrededor de doscientas treinta ganaderías, aproximadamente. Si no hay toros, tendrán que sacrificar ganado. Y ese sacrificio supondrá, a la larga, a la desaparición de encastes”.

Por último, también ha recalcado que “por cada euro que recauda el toro, el mundo del toro devuelve 8. Algo que no hacen ni el cine, ni música, ni la danza. No es solo una cuestión de acerbo cultural, es un tema de números también. En el mundo del toro trabajan más de 60.000 personas en España. Además la cría del toro posee un gran equilibrio ecológico con el mantenimiento de las dehesas, que si desapareciese el toro también desaparecerían".