El proyecto 'Wikitauro' de la FTL echa a andar en Granada

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) en Granada continúa trabajando por difundir la cultura taurina en todos los ámbitos posibles. En esta ocasión, y a través del proyecto "Wikitauro", los miembros de la FTL han empezado a volcar datos e información sobre el mundo de los toros en Internet, concretamente en la enciclopedia on-line Wikipedia.

David García, coordinador de Wikitauro en la ciudad, asegura que se está trabajando por llevar el mundo de los toros al siglo XXI y poner a disposición de todos los públicos la riqueza que esconde la tauromaquia en la historia, el arte y la cultura granadinas. "Hasta ahora ha habido una cierta desconexión tecnológica porque la atención estaba puesta en otros asuntos", asegura García.

Sin embargo, "desde la Fundación y desde Wikitauro lo que queremos, precisamente, es acercar la tauromaquia a la sociedad. Y con Internet, por supuesto: lo que no está en la red, no existe". Por esta razón, desde la FTL concluyen en que no se trata de una cuestión de apología "sino de reconocer la importancia histórica y cultural que han tenido los toros en España, en Andalucía y, por supuesto en Granada".

En esta primera edición de Wikitauro, los usuarios han podido conocer cómo crear contenidos de calidad y contrastados. La intención es que, en los próximos meses, existan artículos sobre las plazas de toros que ha tenido la ciudad, los toreros que han salido de esta tierra, las ganaderías que pastan en la provincia o los festejos populares que, con tradición centenaria, se siguen celebrando.