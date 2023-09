La plaza de Sahagún calienta motores para la final del Circuito de Castilla y León

Este sábado, 23 de septiembre, la localidad leonesa de Sahagún acogerá la gran final del Circuito de Novilladas con picadores de Castilla y León. En esta tercera edición, harán el paseíllo Manuel Martín, Mario Navas y Pepe Luis Cirugeda ante los novillos de José Enrique Fraile de Valdefresno y Castillejo de Huebra.

Manuel Martín llega a la final tras dos tardes muy importantes para su carrera. Comenzó su andadura en el bolsín y cree que "se ha visto mucho cambio en mi toreo en las dos novilladas”. Pecó de nervios en la primera novillada, sin embargo, “se está viendo que ahora al estar más tranquilo puedo torear mejor”. A los aficionados les anima a ir a la plaza o seguirlo a través de Castilla y León TV porque “van a ver nuestras ganas, lo capaces que somos y van a disfrutar de una gran tarde de toros”.

Mario Navas vuelve a disputar la final del Circuito tras haber caído en la final a tres de la edición pasada. Volver ha supuesto “mostrar a un torero más hecho” en una temporada muy importante, en la que está pisando las principales plazas y este compromiso “para novilleros en mi situación es de suma relevancia”, asegura. Llega con la idea en la cabeza de “ser fiel a mi concepto, ahondar en ese toreo que busco y alzarme como triunfador”.

Cerrando la terna está el gaditano Pepe Luis Cirugeda. Tras quedar finalista este año en el Circuito de Madrid llegó al de Castilla y León, “una tierra en la que me hacía mucha ilusión torear y donde me he sentido muy arropado”. A nivel personal le ha supuesto un paso muy grande: "Es mi primer año con caballos y llegar a la final en los dos circuitos más importantes que hay me produce una gran satisfacción”. Llega con la ilusión de “mostrar todas mis ganas y quiero ser el primer andaluz en ganar este circuito”.

María Fraile, ganadera de José Enrique Fraile de Valdefresno, afirma “que para nosotros lidiar en la final es una ilusión muy grande”. Es el segundo año que sus novillos están en esta importante cita y "es un momento muy importante tanto para los novilleros como para nosotros”. Los novillos reseñados "son de tres pelajes distintos, los tres abiertos de sementales y con una expresión muy bonita”. A los novilleros les aconseja que “cuiden el comportamiento de los animales, que es diferente pero muy agradecido al llegar al último tercio”.

María José Majeroni, ganadera de Castillejo de Huebra, vuelve al Circuito tras haber lidiado en todas las ediciones. Para la ganadería salmantina, esta presencia supone “una gran responsabilidad a la par que un reconocimiento al momento tan bueno que estamos viviendo en la ganadería”. Se ha buscado que los novillos reseñados “sean serios pero sin ser una cosa exagerada y los que sobre las notas parece que van a embestir”. A Manuel, Mario y Pepe Luis les comenta “que es un novillo que requiere engancharlo y llevarlo mucho hacia delante y que cuanto más se le baje la mano, más recorrido tienen”.

Este sábado finaliza la cuarta edición del Circuito de Novilladas de Castilla y León, un certamen por el que ya han pasado un total de 19 novilleros con caballos y 45 ganaderías de la región.