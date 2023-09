La plaza de Las Ventas expone hasta octubre los recuerdos de la carrera de El Juli

Los pasillos de la plaza de toros de Las Ventas albergarán, hasta el próximo 12 de octubre, una extensa exposición con los objetos y las imágenes más representativas de la larga carrera del diestro Julián López "El Juli", que se retirará de los ruedos en la próxima feria de San Miguel de Sevilla.

En el acto de presentación de esta muestra-homenaje, que ha tenido lugar hoy en la misma plaza y con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, El Juli dijo sentirse "abrumado y superado" por ser el protagonista de este recuerdo a su trayectoria desde "un templo de la tauromaquia".

"Ahora mismo tengo muchos sentimientos que no son fáciles de manejar, porque en esta plaza he vivido los momentos más intensos y más duros de mi carrera, pero la palabra que mejor los define es la de gratitud. En esta exposición se ven muchos números sobre lo que ha sido mi carrera, pero mi mayor satisfacción son las sensaciones que he vivido en el ruedo, recalcó el torero homenajeado.

La exposición, organizada por el Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Plaza-1, empresa gestora del coso, y comisariada por la periodista Noelia López, cuenta con un largo número de fotografías, carteles, trofeos, vestidos de torear y capotes de paseos de El Juli, con los que se repasa su larga y triunfal trayectoria en el toreo desde su debut con doce años de edad.

Todos esos elementos se exponen en los pasillos del coso, mientras que los más valiosos tienen su espacio en la Sala Bienvenida, donde ha tenido lugar el acto de presentación en el que Isabel Díaz Ayuso ha subrayado la importancia de este torero al que ha calificado como "uno de los más importantes del último siglo" y del que "Madrid se siente orgullosa".

Desde que hace cinco lustros tomara la alternativa, a un mes de cumplir los 16 años de edad, en el anfiteatro romano de Nimes (Francia), El Juli ha sumado casi 1.900 corridas de toros, en las que ha estoqueado más de 3.900 astados, con el corte de unas 3.000 orejas y 960 salidas a hombros, en una intensa trayectoria y con estadísticas record.