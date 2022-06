Pérez Mota, Ritter y Ángel Sánchez, a por un puesto en la final de la Copa Chenel

Villarejo de Salvanés acogerá el segundo festejo de la fase semifinal de la Copa Chenel, debutando como sede del certamen. El bombo quiso que fueran Pérez Mota, Sebastián Ritter y Ángel Sánchez quienes se enfrenten en dicha localidad.

La final a Tres del próximo 9 de julio en Valdilecha espera al triunfador de este cartel y el veterano Pérez Mota y los dos jóvenes Ritter y Sánchez lucharán por conseguir ese único pase. Se enfrentarán a un duelo ganadero debutante en la Copa Chenel, como son el hierro madrileño de Cerro Longo y el extremeño de Toros de Pablo Mayoral. La triunfadora podrá repetir en la siguiente edición.

Pérez Mota se clasificó a semifinales como triunfador en Miraflores de la Sierra tras entrar en el certamen sustituyendo al herido Juan Miguel. El gaditano reconoce que “debo aprovechar la oportunidad al 100%. Ahora estoy únicamente centrado en la Copa Chenel porque es fundamental para mí”. En la semifinal del próximo domingo espera “poder expresar mi capacidad, lo que siento como torero y la entrega que tengo con la profesión”.

Como mejor segundo consiguió Sebastián Ritter su pase a las semifinales tras su actuación en Alalpardo en la que cortó dos trofeos y desde los primeros compases de la tarde y se respiró mucha rivalidad. Una tarde que le sirvió para cerrar sus siguientes tardes: “esa tarde me ayudó a tener más contratos, que hasta ese momento estaban en el aire”, comenta, y resalta “necesito ganar la Copa Chenel para de verdad tener visibilidad”. Este domingo en Villarejo de Salvanés intentará sacar “el torero que llevo dentro que hasta ahora no he podido mostrar”.

Ángel Sánchez cerrará la segunda semifinal en Villarejo de Salvanés, después de clasificarse como el segundo con mejor puntuación tras la clasificatoria en San Martín de Valdeiglesias donde “volví a vestirme de luces tras dos años y pude disfrutar y vivir momentos muy bonitos”. El madrileño reconoce que “estar en la Copa Chenel me está aportando una serenidad mental, que necesitaba”. Este domingo en Villarejo de Salvanés buscará clasificarse a la final a Tres y tiene muy claro que “daré lo mejor de mí y me entregaré al 100% para conseguirlo”.